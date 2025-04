Napoli, finalmente una gioia per Conte: assist di capitan Di Lorenzo

Il Napoli dovrà ancora inseguire l’Inter dopo l’ultima vittoria dei nerazzurri. Spunta una splendida notizia per Antonio Conte: ecco la decisione in campo

Saranno settimane intense in campo e fuori per Conte. L’allenatore del Napoli è stato accostato alle big italiane per la prossima stagione: Milan e Juve sono in lizza per sottrarlo al presidente De Laurentiis. Nel frattempo il tecnico azzurro dovrà scegliere il miglior undici possibile: ecco la nuova decisione in arrivo.

Problemi di formazione per l’allenatore del Napoli che dovrà fare a meno degli squalificati Di Lorenzo ed Anguissa. Pochi minuti fa è arrivata la splendida notizia in vista della prossima sfida contro l’Empoli: un motivo in più per continuare a sperare in ottica Scudetto. Saranno sfide decisive per ambire a grandi palcoscenici: gli azzurri ci proveranno fino alla fine visto il folto calendario dei rivali nerazzurri guidati da Simone Inzaghi. Conosciamo nel dettaglio la novità per la prossima gara di campionato: ecco l’intreccio con capitan Di Lorenzo che non prenderà parte alla gara casalinga al Maradona.

Napoli, l’intreccio per Conte: splendida sorpresa in campo

L’obiettivo principale resta la qualificazione alla prossima Champions League, ma il Napoli non molla la presa per lo Scudetto. Conte è abituato a lottare in situazione d’emergenza: ecco la mossa a sorpresa vista l’assenza forzata di capitan Di Lorenzo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, c’è una splendida notizia per Antonio Conte in vista della delicata sfida contro l’Empoli. Il Napoli dovrà soltanto vincere dopo il successo dell’Inter sul Cagliari: Spinazzola tornerà tra i convocati, ma partirà inizialmente dalla panchina. Salgono le quotazioni di Mazzocchi dal primo minuto vista la squalifica di Di Lorenzo: a centrocampo spazio nuovamente a Gilmour.

Conte ha recuperato in fretta e furia il laterale azzurro vista l’assenza forzata del capitano azzurro: a causa del suo turno di stop, ora l’allenatore azzurro dovrà inventarsi qualcosa di nuovo per superare la formazione toscana guidata da Roberto D’Aversa.

Sicuramente l’ex Roma entrerà a partita in corso per dare il suo contributo dopo settimane di assenza per infortunio: Spinazzola è tornato a giocare su buoni livelli dopo un periodo di flessione totale. Arrivato a Napoli a parametro zero, Conte l’ha saputo recuperare anche dal punto di vista mentale: resta un’ottima alternativa in maglia azzurra per contribuire al sogno chiamato Scudetto.