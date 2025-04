Napoli, Conte cambia ancora: scelta a sorpresa in attacco

Antonio Conte è pronto a cambiare ancora assetto e faccia del suo Napoli ed arriva anche la decisione del tutto inattesa che riguarda il reparto in attacco. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto di un momento che si rivelerà a dir poco cruciale per il Napoli tutto. In tal senso, la distanza con l’Inter va difesa nella partita di domani sera contro l’Empoli dopo la vittoria dei nerazzurri sul Cagliari di ieri sera. La pressione è davvero a livelli altissimi e per questo motivo sarà fondamentale il lavoro mentale che riuscirà a mettere in piedi Antonio Conte per consentire ai suoi di esprimersi al meglio in questo finale di stagione a dir poco importante. Ed anche delle novità di formazione e tattiche possono giocare un ruolo fondamentale.

Le difficoltà con le quali questa squadra sta facendo i conti sono diverse, a partire da un po’ di affanno, metaforicamente parlando, dopo lo sforzo fatto in questa stagione per restare aggrappati alla vetta. In tal senso, non si possono non considerare le inevitabili assenze, a partire da quella dell’infortunato Alessandro Buongiorno fino ad arrivare agli squalificati Anguissa e Di Lorenzo. Proprio per questo motivo Antonio Conte è pronto a cambiare e può sorprendere anche nel reparto avanzato.

Conte cambia ancora: le ultime in vista della partita Napoli-Empoli

Da questo punto di vista sarà fondamentale per il Napoli non sbagliare la formazione, mettendo in piedi un piano partita strutturato. Per quanto l’Empoli non sia propriamente una corazzata, ha delle pressioni di classifica enormi e per questo motivo giocherà alla morte fino all’ultimo minuto di questa Serie A. Stando a quanto raccontato dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, Antonio Conte ha scelto il modulo per la sfida contro i toscani in programma per domani sera.

Al posto di Buongiorno, Anguissa e Di Lorenzo ci saranno rispettivamente Juan Jesus, Billy Gilmour e Pasquale Mazzocchi, che saranno chiamati a non far sentire la mancanza dei titolari. Per quanto riguarda il modulo, Antonio Conte sceglierà il 4-3-3, dando ancora fiducia al suo tridente titolare in avanti, con David Neres e Matteo Politano sulle fasce e Romelu Lukaku in avanti. Niente da fare, dunque, per Giacomo Raspadori, che partirà almeno inizialmente dalla panchina.