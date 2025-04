Napoli, nome nuovo dall’Argentina: bruciata la Roma

Il Napoli si sta muovendo con interesse sulle tracce di un talento purissimo argentino e la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Bruciata la Roma, che da tempo si sta muovendo sulle sue tracce. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

In maniera del tutto inevitabile gli azzurri stanno già pensando con estrema attenzione al proprio futuro, dal momento che non è immaginabile replicare gli errori commessi a gennaio. E che, probabilmente, sono costati uno Scudetto alla società di Aurelio De Laurentiis, dal momento che ne è uscito troppo indebolito con l’addio di Khvicha Kvaratskhelia. In tal senso, però, non ci si può di certo distrarre rispetto al campo, dal momento che comunque la lotta per il titolo è ancora acceso, con Antonio Conte orgoglioso dei suoi uomini.

Per il reparto avanzato sono tanti i profili che il club sta valutando con estrema attenzione, proprio perché bisogna muoversi per tempo anche per provare a beffare una concorrenza che in molti casi è davvero importante. In tal senso, a quanto pare il Napoli ha messo gli occhi su un nuovo talento argentino che può davvero accendere lo stadio Diego Armando Maradona, e per il quale c’è da beffare la Roma che da tempo si sta muovendo sulle sue tracce. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli sul talento puro del Velez: affare da 10 milioni di euro

Come è noto, soprattutto nel reparto avanzato, l’Argentina è una autentica fucina di talenti, dal momento che riescono a sfornare tanti calciatori con una classe fuori dal comune. Stando a quanto raccontato da Tycsports, una delle realtà giornalistiche più importanti di tutto il Sud America, il Napoli si sta muovendo con vivo interesse sulle tracce di Alvaro Montoro, talento purissimo di proprietà del Velez e che si sta imponendo sempre di più all’attenzione dei più con le sue enormi qualità.

Il calciatore in questione ha una valutazione che si aggira intorno ai 10 milioni di euro e si può rivelare un investimento in prospettiva molto interessante. Classe 2007, si tratta del più classico dei talenti argentini mancini ma all’occorrenza può agire anche sulla fascia di destra. Insomma, Alvaro Montoro è un nome da tenere attentamente in considerazione per il futuro della trequarti del Napoli. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.