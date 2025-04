Napoli, Buongiorno KO: Conte annuncia i tempi di recupero

In casa Napoli c’è preoccupazione a proposito delle condizioni di Alessandro Buongiorno, che ne avrà ancora per un po’ di tempo. Andiamo a vedere le ultime notizie sui tempi di recupero che ci vorranno per ammissione di Antonio Conte.

In casa Napoli non si placa la preoccupazione attorno alle condizioni di Alessandro Buongiorno. Siamo al cospetto di quello che è, per distacco, il miglior centrale di difesa della squadra ma quest’anno troppo spesso si è trovato nelle condizioni di dover alzare bandiera bianca a causa di problemi di natura fisica. In tal senso, anche contro l’Empoli non ci sarà e la cosa, nonostante le ottime prestazioni offerte da Juan Jesus quando Conte lo ha chiamato in causa, non può non creare apprensione nei tifosi azzurri.

Dal momento che le partite ancora da giocare sono poche e che i punti che ci sono in palio sono quelli pesanti, visto che potrebbero fare la differenza tra un sogno ed un boccone amaro, la speranza di tutti è quella di vederlo nel minor tempo possibile recuperato ed arruolabile. In tal senso, in conferenza stampa Antonio Conte ha parlato in maniera chiara ed inequivocabile dei tempi di recupero di cui ha bisogno Alessandro Buongiorno per tornare a disposizione del Napoli in vista delle prossime partite.

Buongiorno va KO, Conte parla dei tempi di recupero

Contro l’Empoli Antonio Conte dovrà fare di necessità virtù, dal momento che mancheranno due dei quattro difensori titolari della sua squadra. Lo squalificato Giovanni Di Lorenzo e l’infortunato Alessandro Buongiorno. Proprio sui tempi di recupero di cui ha bisogno il difensore centrale ex Torino per rientrare da questo problema muscolare si è pronunciato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro i toscani dello stadio Diego Armando Maradona. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Come spiegato da Antonio Conte, quello di Buongiorno non è un infortunio troppo serio e di conseguenza non ci dovrebbe volere troppo tempo prima di vederlo tornare nel cuore della difesa del Napoli. Si tratta di parole che hanno rinfrancato e non poco i tifosi azzurri, soprattutto perché si era parlato di diverse settimane di stop per l’ex Torino. Ovviamente è difficile sbilanciarsi sul momento esatto in cui tornerà ad essere arruolabile, ma l’attesa non dovrebbe essere troppo lunga. Si attendono sviluppi sulle condizioni di Alessandro Buongiorno.