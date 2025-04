Napoli, colpo in Germania: arriva il “nuovo” Benzema

La posta in palio per questo finale di stagione è importante, ma De Laurentiis avrebbe già più di qualche pensiero proiettato alla prossima.

Stando alle ultime notizie, infatti, lasciando ad Antonio Conte le delicate questioni di campo, il presidente del Napoli si starebbe concentrando insieme al direttore sportivo Giovanni Manna su quelle legate al calciomercato, anche perché c’è (ancora) un Khvicha Kvaratskhelia da sostituire.

Nonostante l’erede del georgiano sia ad oggi la priorità assoluta, il primo rinforzo dell’estate partenopea andrà sì andare a rinforzare il reparto offensivo ma non quella posizione di campo che fino a qualche mese fa veniva occupata dal campione del Paris Saint Germain.

Il Napoli ha messo gli occhi sul “nuovo” Benzema

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, già particolarmente attivo nonostante in ballo ci sia ancora uno scudetto. Ma precisamente il problema dove sarebbe? Da nessuna parte, dato che le questioni di campo sono interamente affidate ad Antonio Conte e staff, anche perché quello che succede fuori dal campo non deve assolutamente influenzare i giocatori.

A fronte di questo Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbero già cominciato a programmare la prossima stagione, individuando nel calciomercato per l’appunto quei profili che possano fare al caso del progetto tecnico azzurro. La priorità, come anticipato, è legata alla sostituzione di Khivhca Kvaratskhelia, anche perché Noah Okafor, bocciato, tornerà al Milan. Il primo rinforzo dell’estate partenopea potrebbe però essere un altro tipo di attaccante, più un’alternativa a Romelu Lukaku che l’erede del 77 georgiano.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Hugo Ekitike, attaccante francese dell’Eintracht Francoforte che a detta di molti esperti in patria ricorderebbe molto per potenziale e giocate un certo Karim Benzema. Sul classe 2002 la concorrenza sarebbe agguerrita, ma il club partenopeo potrebbe farcela, anche perché stando a Ekrem Konur Ekitike lascerà con ogni probabilità la Germania al termine di questa stagione.

Napoli: investimento da oltre 55 milioni di euro

Il Napoli potrebbe decidere di fare sul serio per Hugo Ekitike, soprattutto nel momento in cui il Cholito Simeone chiedesse la cessione per trovare maggiore spazio in vista del Mondiale nel Nord America in programma nella prossima estate. Prendere il francese e farlo convincere con Romelu Lukaku non sarà però semplicissimo, ma uno come Aurelio De Laurentiis non può non cogliere quest’opportunità.

Stando a dati Transfermarkt per cedere Ekitike nel prossimo calciomercato estivo l’Eintracht potrebbe arrivare a chiedere fino a 55 milioni di euro, ma l’impressione è che l’asticella si possa addirittura alzare, soprattutto se i numeri del 22enne dovessero ancora migliorare. Al momento sono 44 le partite in stagione, 8 gli assist e 20 i gol in tutte le competizioni, dati che avrebbero fatto innamorare di Ekitike non solo il Napoli, ma addirittura tutta Europa.