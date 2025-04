Napoli: allarme McTominay, succede da 8 partite

Lo scozzese in questa stagione si è rivelata una vera arma in più per i partenopei. Ma ora c’è una situazione da risolvere: ecco i dettagli

Scott McTominay è stato forse il miglior acquisto dell’era Manna. Lo scozzese sin dall’inizio si è rivelato una sorta di arma in più per il Napoli. La sua abilità ad attaccare gli spazi e anche a difendere non si trova in tutti i calciatori e a Castel Volturno c’è la consapevolezza di avere a disposizione una pedina completa. Conte lo ha provato in diverse posizioni e il risultato è stato assolutamente positivo.

Ma ora spunta un problema che allarma un po’ Conte. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è una cosa che succede da ben otto partite. Il tecnico leccese è al lavoro per portare McTominay a superare le difficoltà e ritornare ad essere ancora una volta decisivo. Non sarà semplice per i motivi che sappiamo. Anche se lo scozzese in questo finale di stagione ha voglia di ritornare nuovamente a competere e combattere con l’obiettivo di regalare delle soddisfazioni al Napoli.

Napoli: problema McTominay, cosa sta accadendo

McTominay in questa stagione è stato per il Napoli forse la vera arma in più. Ha dato una mano molto importante ai suoi compagni sia in fase difensiva che in quella realizzativa. Nelle ultime settimane, però, c’è una piccola difficoltà che sta creando non pochi problemi agli azzurri.

Il quotidiano italiano sottolinea come la flessione del Napoli in termini di risultati è arrivata in concomitanza con lo stop di McTominay nella sua fase realizzativa. Lo scozzese, che è il secondo marcatore dei partenopei, non trova la via del gol ormai da otto partite e questo non rappresenta una buona notizia per Conte. Il tecnico leccese sta provando a trovare una soluzione per portare il calciatore ad essere ancora una volta decisivo.

L’obiettivo del Napoli e di Conte è quello di avere il McTominay di inizio stagione nel finale di campionato per provare ad assaltare il titolo. Non semplice considerato anche il fatto che davanti l’Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi.

McTominay deve ritrovare il gol

Una cosa è certa: McTominay ora deve trovare il gol. Dopo un periodo non facile, lo scozzese ha voglia di esultare ancora una volta visto che la rete manca ormai da otto partite.

L’Empoli per lui potrebbe rappresentare la partita della svolta. La volontà è comunque quella di aiutare il Napoli e McTominay è pronto a scendere in campo per ritornare ad essere decisivo.