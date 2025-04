Napoli: tegola McTominay, i tempi di recupero

Piove sul bagnato per Conte. Si è fermato anche il centrocampista e i tempi di recupero rischiano di essere più lunghi del previsto

Il mancato -1 dall’Inter ha sicuramente rappresentato una piccola delusione per i tifosi del Napoli. Ci si aspettata una vittoria a Bologna per dare una svolta alla stagione, ma è stata una partita dai due volti. Ottimo primo tempo dove i ragazzi di Conte potevano anche trovare il raddoppio. Nella ripresa sono usciti i padroni di casa e nel complesso il punto è il risultato giusto. Di certo questo rende la corsa Scudetto ancora più complicata.

Ma le brutte notizie non sono finite qui. Nel finale del match di Bologna McTominay ha accusato un problema fisico. Infortunio che sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico partenopeo. Ma, come riportato da Il Mattino, le sensazioni non sono assolutamente positive. Stellini, vince di Conte, ha parlato di una semplice botta. Il rischio, però, è quello di un guaio ancora più grave e con tempi di recupero lunghi. Non sicuramente un aggiornamento positivo per il club partenopeo.

Napoli: come sta McTominay

Le condizioni di McTominay sono tutte da verificare. Subito dopo la partita si era parlato di una semplice botta, ma, stando a Il Mattino, la situazione è completamente differente. E non è da escludere che il calciatore possa sottoporsi a degli esami strumentali per capire meglio cosa è successo e quali sono le reali condizioni dello scozzese.

Secondo le prime informazioni, lo scontro di gioco ha portato McTominay ad avere un problema al bacino e alla caviglia. Il dolore è stato sin da subito molto forte ed ora le sue condizioni saranno assolutamente da verificare. La speranza da parte del Napoli è che si possa trattare di un semplice scontro di gioco e quindi il problema rientri in davvero poco tempo.

Ma il timore che il problema sia ancora più grave e per questo motivo in casa Napoli si attendono gli esami strumentali per avere un quadro più chiaro. Il rischio per McTominay è quello di uno stop molto più lungo rispetto a quanto si poteva immaginare in un primo momento. Vedremo se sarà così oppure arriveranno delle buone notizie.

L’infortunio di McTominay preoccupa il Napoli

Una cosa è certa: l’infortunio di McTominay preoccupa molto in casa Napoli. Siamo arrivati in un momento della stagione dove ogni singolo dettaglio può fare la differenza.

Per questo motivo si spera che McTominay possa tornare a disposizione nel minor tempo possibile. Per il momento le certezze sono pari a zero e si attendono le prossime ore per capire meglio cosa succederà in casa Napoli.