Napoli, accordo con ADL: colpo da 25 milioni, Atalanta battuta

Il Napoli ha intenzione di chiudere subito per nuovi colpi di spessore internazionale. Ecco il colpo da 25 milioni di euro: Conte vuole essere subito accontentato

La rosa a disposizione di Conte dovrà essere puntellare in tanti reparti, ma il Napoli ora è concentrato per conquistare lo Scudetto. Un duello esaltante con la capolista Inter, ma le prossime settimane andranno vissute con entusiasmo. Novità importanti per puntare in alto: ecco la nuova mossa a sorpresa del presidente De Laurentiis per anticipare la folta concorrenza.

Il ds Manna è al lavoro per chiudere nuovi colpi di calciomercato. Spunta l’accordo già con il presidente De Laurentiis, ma servono 25 milioni di euro per chiudere definitivamente per l’affare in attacco. Saranno settimane decisive per conoscere i prossimi innesti di spessore internazionale: ADL è pronto a blindare Antonio Conte, ma va rinforzata ulteriormente la rosa a sua disposizione. L’allenatore del Napoli ha già ricevuto diverse proposte interessanti, ma è arrivato già l’accordo per il nuovo colpo in attacco.

Napoli, la nuova mossa a sorpresa: arriva il brasiliano

La dirigenza partenopea cercherà subito di chiudere per i prossimi affari di spessore internazionale. Ecco l’intreccio decisivo con l’Atalanta: arriverà subito il brasiliano per formare una coppia da urlo con Neres.

Come svelato da Il Mattino, Paixao ha già raggiunto un accordo di massima con il presidente De Laurentiis. Il Feyenoord lo lascerà partire soltanto per 25 milioni di euro: il talento brasiliano è finito anche sul taccuino dell’Atalanta che dovrà fare i conti con l’addio di Ademola Lookman.

Neres rappresenterà il futuro dell’attacco del Napoli: una coppia da urlo sugli esterni offensivi azzurri per mettere in apprensione costante le difese avversarie. Un nuovo intreccio di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici: la dirigenza partenopea è vogliosa di allestire subito una rosa competitiva in ottica futura.

Paixao è pronto a vestire la maglia azzurra per conquistare nuovi trofei in Serie A: Conte sarà blindato dal presidente De Laurentiis, ma dipenderà dagli ultimi mesi. Il Napoli è pronto a continuare il percorso di crescita con l’allenatore azzurro che cercherà di regalare subito un nuovo successo italiano ai tifosi. Non sarà facile il duello con l’Inter che vuole centrare il Triplete dopo quello conquistato da Josè Mourinho. Un nuovo brasiliano potrebbe subito sbarcare a Napoli: c’è già l’accordo con il presidente De Laurentiis, manca l’ok del club olandese.