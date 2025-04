Napoli, ipotesi clamorosa sul suo futuro: Conte l’ha convinto

Il suo futuro a Napoli sembrava essere segnato, ma l’ultima parola è spettata ad Antonio Conte che sembrerebbe averlo convinto

Sarebbe infatti spuntata un’ipotesi clamorosa, che dopo un rapido colloquio con l’allenatore salentino avrebbe convinto il calciatore. Non era facile, anche perché stiamo parlando di un ruolo ben lontano dalle sue aspettative, ma oramai a Napoli ha trovato la sua dimensione, la sua realtà, ed è per questo che uno degli eroi del terzo scudetto azzurro avrebbe aperto alla possibilità di continuare con la formazione partenopea anche l’anno prossimo. Ovviamente fino a quando non ci sarà l’ufficialità tutto può succedere, ma l’impressione è che le parti si siano date la loro parola.

Ipotesi clamorosa sul suo futuro al Napoli

Dalle parti di Castelvolturno cambieranno tante cose l’anno prossimo. Antonio Conte sembrava rientrare tra queste, ma Aurelio De Laurentiis avrebbe promesso all’allenatore salentino un calciomercato stellare che gli rinforzerà la squadra rendendogliela ancora più competitiva, non solo per il campionato italiano ma anche per l’Europa.

Tramite questo il presidente del Napoli è riuscito a convincere il suo allenatore a restare, scacciando via tutte quelle voci che lo vedevano o nella Milano rossonera o nella Torino bianconera. La permanenza di Antonio Conte avrà un peso specifico anche sul futuro di alcuni giocatori, che avevano già comunicato la loro volontà di andare via insieme al salentino. Molti di questi, tra scadenza di contratto e altro, si erano già trovati delle nuove sistemazioni, ma l’allenatore del Napoli ha bloccato uno di questi ipotizzandogli qualcosa tanto di clamoroso quanto inaspettato.

Stando ai colleghi del Mattino, infatti, nonostante abbia il contratto in scadenza il prossimo giugno, Juan Jesus potrebbe rinnovare per almeno un’altra stagione con il Napoli su volontà dello stesso Antonio Conte, che a differenza di quanto invece si potesse immaginare, valuta il difensore brasiliano una risorsa preziosa per la sua squadra.

Il suo futuro sarà ancora a Napoli

E dunque Juan Jesus potrebbe non cambiare casacca nel prossimo calciomercato. Il difensore brasiliano si stava cominciando a guardare intorno, ricevendo anche proposte importanti non solo dall’Italia ma anche dal Brasile, ma a quanto pare il suo futuro sembrerebbe essere ancora in Italia, al Napoli.

Scrive infatti questa mattina Il Mattino che il club partenopeo potrebbe decidere di prolungare il contratto di Juan Jesus per ulteriori 12 mesi in quanto Antonio Conte lo riterrebbe essere una risorsa importante per la sua squadra. Ovviamente questo non preclude alcun investimento importante in quel reparto la prossima estate, anzi, la permanenza del brasiliano garantirebbe all’allenatore salentino la presenza in rosa di un giocatore esperto che sappia indirizzare i nuovi arrivati. Ruolo che per certi versi potrebbe essere ancora più importante rispetto a quello che occuperà inc amo.