Napoli, Conte sorprende tutti: due titolari fatti fuori

Antonio Conte in casa Napoli è pronto a sorprendere ancora una volta tutti e ad escludere ben due titolari per la delicata partita di Bologna contro la squadra di Vincenzo Italiano. Andiamo a vedere le ultime notizie.

E’ una occasione troppo ghiotta quella che è capitata al Napoli, il cui margine di errore adesso è ridotto davvero ai minimi termini. Contro il Bologna, in una sfida infernale e complicata per tantissimi motivi, gli azzurri devono vincere a tutti i costi per portarsi a meno un punto dalla capolista Inter, fermata ieri in maniera incredibile in casa del Parma con una rimonta pazzesca. In tal senso, starà a Conte caricare in maniera adeguata la squadra da una parte e dall’altra, fare le giuste valutazioni sull’undici da schierare in mezzo al campo.

In tal senso, la vittoria contro il Milan ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente. Ancor di più dopo la partita dell’Inter di ieri in cui si è visto una volta di più che si tratta di una squadra mortale, per così dire. Che si può battere, insomma. In tal senso, adesso Antonio Conte a sorpresa può provare a pescare dal suo cappello un jolly a sorpresa, vale a dire lasciar fuori ben due titolari per la partita di lunedì. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Probabili formazioni Bologna-Napoli: le scelte di Antonio Conte

Stando a quanto raccontato da Repubblica, infatti, nella sua edizione napoletana, Antonio Conte dovrebbe optare ancora una volta per il 4-3-3, affidandosi a Matteo Politano, Romelu Lukaku e David Neres in avanti. Le sorprese, però, riguardano gli altri reparti. A partire dalla linea di difesa. Con Leonardo Spinazzola non al top della condizione dopo il recente problema avuto, saranno schierati ancora una volta Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno e Mathias Olivera. Escluso dunque l’ex Roma, di fatto un titolare di questa squadra.

Il vero dubbio che attanaglia Antonio Conte però riguarda la linea mediana. Se da un lato, infatti, è certo il ritorno in campo di Scott McTominay dopo il forfait improvviso ed inatteso contro il Milan, così come non è in discussione la presenza di Stanislav Lobotka, il ballottaggio riguarda Anguissa e Gilmour. Come raccontato dal noto quotidiano, il favorito sembrerebbe lo scozzese.

Dal momento che il pressing del Bologna è asfissiante, si lascia preferire l’ex Brighton per le sue enormi doti di palleggio. Attenzione però ovviamente alla candidatura dell’ex Fulham, che in mezzo al campo potrebbe garantire un maggiore impatto fisico contro una squadra sempre dura da affrontare e che la mette molto sul duello.