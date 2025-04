Napoli: colpo a centrocampo, operazione alla McTominay

I partenopei sono al lavoro per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte. È possibile l’arrivo di un vecchio obiettivo in estate

Il pareggio dell’Inter a Parma ha ridato entusiasmo in casa Napoli. A Castel Volturno si inizia ad avere la sensazione che ora lo Scudetto è possibile anche se non si deve assolutamente sbagliare a Bologna per non vedere i nerazzurri allungare nonostante il passo falso. In società, intanto, si continua a fare riflessioni sul calciomercato. L’obiettivo è quello di alzare ancora di più il livello di qualità presente in rosa. Solo in questo modo si potrà provare ad arrivare fino in fondo nelle tre competizioni la prossima stagione.

Secondo quanto riferito da Ceccarini su tmw, in casa Napoli si pensa ad un colpo importante a centrocampo a prescindere dal futuro di Anguissa. L’idea di Manna sarebbe quella di chiudere una operazione molto simile alla McTominay. Ovvero un calciatore che ha bisogno di rilanciarsi dopo un periodo non facile. Si parla tanto della possibilità di Frattesi e Pellegrini, ma attenzione ad un profilo a sorpresa. Un vecchio obiettivo di Conte che piace davvero molto al tecnico leccese.

Calciomercato Napoli: affare in Ligue 1, le ultime

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. L’idea di ADL è quella di portare in rosa calciatori che piacciono molto al tecnico per convincerlo. Infatti, si parla tanto della possibilità di un suo passo indietro proprio per un calciomercato non soddisfacente. Per questo motivo il presidente dei partenopei è pronto ad essere protagonista in estate per consentire di alzare ancora di più il livello della rosa.

Uno dei nomi che potrebbero tornare sulla lista di Manna è quello di Hojbjerg. Il centrocampista del Marsiglia è un vecchio obiettivo di calciomercato del Napoli e di Conte. Era stato sondato la scorsa estate senza però arrivare. Ora, però, non è da escludere che si possa ritornare con forza su di lui considerato che in estate si andrà a prendere un centrocampista di assoluto livello.

Hojbjerg potrebbe rappresentare un calciatore molto simile a quella di McTominay. Un giocatore che ha assolutamente voglia di riscatto dopo un periodo non facile. Il Marsiglia gli sta consentendo di rilanciarsi, ma il Napoli lo potrebbe portare nuovamente a livelli importanti. Per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se si potrà arrivare alla fumata bianca con il centrocampista danese oppure Hojbjerg ancora una volta dovrà rimandare il suo approdo in azzurro..