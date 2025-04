Il Napoli cambia: con l’allenatore arriva anche il primo acquisto

L’incertezza che aleggia attorno al futuro di Antonio Conte ha costretto il Napoli a correre ai ripari ed anticipare i tempi.

Stando alle ultime notizie, infatti, Aurelio De Laurentiis si sarebbe cominciato a guardare intorno aprendo un vero e proprio casting per il prossimo allenatore azzurro. Considerato l’importante investimento fatto in estate, dalle parti di Castelvolturno sperano di poter continuare ancora con l’allenatore salentino, ma se così non dovesse il club azzurro avrebbe già l’uomo giusto dal quale ripartire.

Insieme all’allenatore potrebbe di conseguenza anche arrivare il primo dei tanti acquisti che il Napoli chiuderà nella prossima sessione di calciomercato, giocatore che per estro e caratteristiche sarebbe l’erede designato di Khvicha Kvaratkshelia.

Il Napoli ha finalmente eletto l’erede di Kvaratskhelia

Quest’anno Khvicha Kvaratkshelia potrebbe togliersi la soddisfazione di diventare non solo campione di Francia, ma anche d’italia. Sì, perché qualora il Napoli dovesse vincere il quarto tricolore della sua storia, per regola sulla presenze collezionate in stagione in campionato, il georgiano rientrerebbe di diritto nella squadra campione.

Tutto bellissimo, ma Kvaratkshelia per i napoletani ed il Napoli è oramai il passato, e il fatto che la dirigenza partenopea stia cercando in tutti i modi di sostituirlo per dimenticarlo ne è la conferma più lampante. A gennaio Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis non ci sono riusciti, fallendo lassando ad Alejandro Garnacho, ma sarà l’estate il momento giusto, anche perché il club azzurro avrebbe finalmente individuato il profilo sul quale andare a puntare.

Stando infatti a quanto riportato dal collega di DAZN Orazio Accomando, per sostituire Khvicha Kvaratkshelia il Napoli avrebbe messo nel mirino Mika Godts dell’Ajax, esterno classe 2005 dall’attuale valutazione di mercato di soli 10 milioni di euro. Belga di origine e nazionalità, Godts è nato nella stessa città di una leggenda partenopea come Dries Mertens, Leuven, e chissà che questo non possa legare già il ragazzo a Napoli.

Con il primo acquisto anche l’allenatore

Mike Godts è il prescelto per sostituire Khvicha Kvaratkhelia. Il belga non sarebbe però l’unico, ma al momento è il preferito, non solo perché giocando all’Ajax ha già avuto a che fare con piazze importanti ed esigenti, ma anche perché non esiste di meglio sul mercato a livello di qualità prezzo.

E chissà che l’arrivo del belga non possa coincidere con quello di Francesco Farioli al Napoli. Considerata l’incertezza relativa al futuro di Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis si starebbe cominciando a guardare attorno in vista della prossima stagione, e il giovane allenatore dell’Ajax potrebbe essere una soluzione nuova e ambiziosa sulla quale andare a puntare. Ovviamente nulla di confermato, anche perché c’è in ballo uno scudetto che si prende decisamente di più la scena, ma mai dire mai, soprattutto quando si ha a che fare col Napoli.