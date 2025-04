Napoli: affare con l’Ajax, lo manda Mertens

I partenopei continuano a muoversi in modo attento sul calciomercato. Nel mirino uno dei talenti della nazionale belga che gioca in Olanda

Dries Mertens potrebbe portare a Napoli uno dei giocatori della nazionale belga più talentuosi. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando di Dazn, i partenopei lo stanno seguendo con attenzione e un tentativo nel prossimo calciomercato lo potrebbero fare per consentire a Conte di avere a disposizione un calciatore giovane oltre che di prospettiva. È nato nella stessa città dell’ex bandiera azzurra e quindi anche lui è destinato ad avere un ruolo fondamentale in caso di fumata bianca.

Di lui in patria se ne parla molto bene. È un classe 2005 che gioca con continuità con l’Ajax. Micheli, responsabile dello scouting partenopeo, lo segue da tempo e Manna è pronto a sondare il terreno. Una operazione di calciomercato comunque non semplice da portare a termine visto che si parla di un affare da 30 milioni di euro. L’idea è comunque quella di fare un tentativo per capire eventualmente la fattibilità del colpo.

Calciomercato Napoli: occhi in Olanda, piace il talento belga

Se in difesa il nome in cima alla lista è quello di Beukema o un profilo di esperienza, per il ruolo di esterno si guardano con attenzione giocatori giovani e di prospettiva. In casa Napoli si ha la certezza che in quella posizione ci sono giocatori di livello e quindi puntare un calciatore che ha ampi margini di crescita potrebbe essere la scelta giusta. Per questo motivo si sta valutando uno degli esterni che tanto bene sta facendo molto bene con l’Ajax.

Stiamo parlando di Mika Godts. Il classe 2005 belga in stagione ha già messo a referto 8 gol e 7 assist in 40 presenze. Per uno che ancora deve compiere 20 anni sono sicuramente numeri importanti. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo non si hanno ancora delle certezze. Ma è un profilo presente nella lista di Manna per il prossimo calciomercato.

Godts ha dimostrato di avere tanta qualità, ma anche margini di crescita importante. Per questo motivo il Napoli ci vuole puntare soprattutto in ottica futura. Sappiamo come Conte vuole sin da subito giocatori pronti, ma il tecnico ha dimostrato come è in grado di far maturare anche profili giovani. Godts è uno di questi e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se questa trattativa potrà decollare. Di certo l’esterno dell’Ajax si candida ad essere uno dei protagonisti del prossimo calciomercato.