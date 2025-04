Napoli, il difensore sta per firmare: via libera e trattativa lampo

Il Napoli è pronto ad un colpo di scena non di poco conto, dal momento che il difensore sta per firmare. In tal senso, arriva un importante via libera che può permettere alla strada di mettersi seriamente in discesa.

Gli azzurri sono al lavoro in vista dell’estate dal momento che sarebbe un gravissimo errore concentrarsi solo sul presente. Basti pensare, in tal senso, a quanto accaduto a gennaio, in cui sono stati commessi errori su errori che hanno portato alla squadra ad indebolirsi in piena lotta per lo Scudetto. In tal senso, la priorità in senso assoluto è rappresentata dal reparto arretrato, dal momento che si preannunciano porte girevoli, come si suole dire in questi casi. Ed in tal senso, non bisogna fallire ancora una volta questo obiettivo.

Se i punti fermi del progetto, allo stato attuale delle cose, sono sicuramente Amir Rrahmani ed Alessandro Buongiorno, alle loro spalle c’è praticamente il vuoto. Juan Jesus, infatti, ha il contratto in scadenza tra pochi mesi ed al momento tutto tace sul fronte rinnovo nonostante le ottime prestazioni offerte quando è stato chiamato in causa. Rafa Marin, invece, andrà via dal momento che, di fatto, non rientra nel progetto del Napoli. In tal senso, è da registrare un colpo di scena importante in sede di mercato.

Napoli, svolta per il nuovo difensore: c’è il via libera

Saranno due i difensori che il Napoli ha bisogno di inserire nella propria rosa almeno due difensori centrali e per questo bisogna muoversi con largo anticipo per cercare di far fronte ad una concorrenza che solitamente è spietata e lascia poco spazio a tentennamenti. In tal senso, stando a quanto raccontato da Nicolò Schira, esperto di calciomercato, sul proprio account X, il Bologna ha messo seriamente gli occhi sul talento dell’Hellas Verona e difensore centrale Daniele Ghilardi.

Si tratta di uno dei prospetti più interessanti di tutto il campionato italiano e sta dimostrando una leadership a dir poco insolita per un classe 2003. La notizia interessa da vicino anche il Napoli, che invece si sta muovendo da diverso tempo per Sam Beukema, fortissimo difensore centrale che lunedì se la vedrà proprio con Romelu Lukaku.

In tal senso, Ghilardi potrebbe seriamente essere il sostituto di Beukema, che dunque potrebbe avere in questo modo il via libera per accordarsi con il Napoli. Si attendono sviluppi su questo intreccio tra Napoli, Hellas Verona e Bologna che possono essere molto interessanti. Attenzione dunque ai guizzi di Giovanni Manna nel prossimo mercato, dove dovrà dimostrare il suo valore.