Napoli, allarme David Neres: Conte in apprensione

In casa Napoli scatta l’allarme relativo a David Neres, appena rientrato e subito pimpante e decisivo con i suoi strappi contro il Milan. La cosa in maniera inevitabile mette Antonio Conte in apprensione. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Il recupero del brasiliano è stata probabilmente una delle migliori notizie degli ultimi mesi per Antonio Conte. I suoi strappi e la sua capacità di allargare il campo e di arrivare sul fondo con la sua velocità e con i suoi dribbling sono fondamentali e sono mancati terribilmente dopo il suo infortunio. Contro il Milan, ovviamente, non poteva avere i novanta minuti nelle gambe, eppure ha saputo rendersi pericoloso rappresentando una costante spina nel fianco per Walker. Anche contro il Bologna tutti si aspettano molto dall’ex Benfica ed Ajax.

Contro il Bologna il Napoli, a meno di clamorose sorprese, si schiererà ancora una volta con il 4-3-3, ma attenzione sempre alla variabile 3-5-2 per sfruttare Raspadori. Fondamentale, per riuscire a proporre questo modulo, il recupero di Scott McTominay, autentico ago della bilancia di questa squadra. In tal senso, però, proprio in relazione a David Neres arriva un allarme non di poco conto che preoccupa Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso dal momento che possono essere molto importanti.

Allarme per David Neres: ecco che cosa preoccupa Conte

Non segna da molto, ma nonostante questo sa come rendersi prezioso dal momento che ha caratteristiche uniche nel Napoli. Nonostante ci sia Okafor che potrebbe teoricamente prenderne il posto, anche se ha impiegato del tempo per rimettersi in forma ed in condizione. In tal senso, stando a quanto raccontato da Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano è pronto a costruire una gabbia per provare a limitare David Neres ed ha pronta la sua arma per riuscire in questa impresa non di poco conto.

A quanto pare, infatti, Vincenzo Italiano sembra essere intenzionato a puntare su Emil Holm come terzino a destra per sfruttare la sua velocità proprio per arginare David Neres, dal momento che l’alternativa è rappresentata da Lorenzo De Silvestri che potrebbe soffrire il brasiliano. In tal senso, dovrà essere Antonio Conte a trovare le soluzioni giuste per provare ad esaltare il suo attaccante esterno con la maglia numero 7.

Complessivamente David Neres in questa stagione ha totalizzato 25 partite tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 3 gol e 8 assist, a conferma di come si sappia rendere soprattutto prezioso con il suo lavoro per i compagni piuttosto che da solista. Sarà fondamentale contro il Bologna ed il Napoli spera di averlo performante come sa fare.