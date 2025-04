Napoli, scambio in Serie A: arriva il “nuovo Lobotka”

La posta in palio per questo finale di stagione è importante, ma la dirigenza del Napoli starebbe già cominciando a programmare la prossima.

L’intenzione è anticipare i tempi per mettere a disposizione di Antonio Conte, o di chiunque siederà in panchina l’anno prossimo, una squadra già completa e competitiva a partire dai primissimi giorni di ritiro, per lavorare al massimo sin da subito. Ed è per questo che il direttore sportivo Giovanni Manna si starebbe guardando intorno soprattutto nel calciomercato, individuando quei profili che possano fare al caso del progetto e delle ambizioni del Napoli.

In questa lista esclusiva rientra anche quello che da molti viene definito essere il “nuovo Lobotka”, giocatore che arriverebbe in azzurro direttamente dalla Serie A grazie a uno scambio.

Il Napoli si rinforza: ecco il “nuovo Lobotka”

Il Napoli ha intenzione di prendersi la scena nel prossimo calciomercato estivo, proprio come successo nello scorso. I ricavi delle cessioni di Osimhen e Kvaratkshelia permetteranno al club azzurro di investire oltre 100 milioni per andare a rinforzare la rosa di Antonio Conte, che a questo punto potrebbe decidere anche di restare qualora gli allestissero una squadra competitiva non solo per la Serie A ma anche per l’Europa.

Ed è proprio dal campionato italiano che potrebbe arrivare uno dei rinforzi più importanti, giocatore che nello scacchiere del salentino si andrebbe a collocare giusto sotto Stanislav Lobotka. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe infatti intenzione di regalare ad Antonio Conte questo centrocampista non solo per dargli un’alternativa credibile allo slovacco, ma anche per inserire in rosa un giocatore che per caratteristiche sostituirebbe senza troppi problemi uno come Frank Zambo-Anguissa, sempre più propenso ad andare via.

Stando alle ultime notizie, dunque, in vista del prossimo calciomercato estivo il Napoli avrebbe cominciato seriamente a monitorare Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa che potrebbe finire in azzurro grazie a uno scambio.

Primo colpo del Napoli: arriva in uno scambio

E dopo le varie Milan, Juventus e Roma, anche il Napoli si sarebbe inserito nella corsa a Morten Frendrup. Quest’anno il centrocampista danese ha dimostrato di meritare i grandi palcoscenici italiani ed europei, ed è per questo che il club di De Laurentiis ci starebbe pensando in vista della prossima stagione.

La concorrenza è però agguerrita, e questo lascia pensare che arrivare a Frendrup non sarà assolutamente semplice. Il Napoli potrebbe però sfruttare la sua arma segreta per anticipare tutti, ovvero Alessandro Zanoli. Stando infatti a quanto riportato da Nicolò Schira, convintosi del rendimento del ragazzo, il Genoa potrebbe pensare di intavolare una trattativa con gli azzurri per acquistare a titolo definitivo l’esterno italiano. Ed ecco che qui De Laurentiis potrebbe pensare di inserire nel discorso proprio Frendrup, mettendo sul tavolo del Grifone proprio il cartellino di Zanoli per far abbassare le pretese economiche che il club rossoblù ha per il danese. Ovviamente bisognerà vedere se una formula del genere convince 777Partners, ma gli ottimi rapporti tra le parti potrebbero agevolare questi discorsi. Staremo a vedere.