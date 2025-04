Napoli, Conte sorprende ancora: doppia novità a centrocampo

Antonio Conte continua a cercare la veste migliore per il suo Napoli e stavolta pare pronto a proporre una novità non di poco conto. Ben due cambi in mezzo al campo. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Siamo arrivati nel momento in cui il margine di errore non esiste più. Nella lotta per lo Scudetto il Napoli paga il suo mese di febbraio orribile che gli è costato il primo posto e che lo ha messo nelle condizioni adesso di essere a tre punti di distanza dall’Inter. Deve approfittare dei tanti impegni che possono togliere risorse ed energie alla squadra di Simone Inzaghi ma il calendario non è un amico di questi tempi. Dopo la sofferta vittoria con il Milan la squadra dovrà fare i conti lunedì con un Bologna che è forse la squadra più in forma di tutto il campionato.

In tal senso per Antonio Conte il pericolo di una beffa è davvero non solo concreto, ma anche enorme. In tal senso, il Napoli può fare pochi calcoli e per questo il tecnico è chiamato a scelte anche forti pur di portare a casa i tre punti. In tal senso, arrivano delle notizie non di poco conto sulle scelte che potrebbe fare l’allenatore dei partenopei per la partita dello stadio Dall’Ara. Andiamo a vedere che cosa trapela in tal senso e cosa può succedere.

Probabili formazioni Bologna-Napoli: le scelte di Conte

Antonio Conte, infatti, a meno di clamorose novità, ancor di più visto che McTominay è recuperato e David Neres ha dimostrato di essere molto vicino al top della sua forma, tornerà a proporre il 4-3-3. E la prima novità riguarda proprio, per l’appunto, la presenza in campo dell’ex centrocampista del Manchester United, assente contro il Milan e pronto a riprendersi la sua mattonella da interno di centrocampo sul versante sinistro. Ma non è questa l’unica novità.

Il grande dubbio, che è di per sé una novità rispetto a quanto visto fino a questo momento, riguarda il ballottaggio tra Billy Gilmour e Zambo Anguissa. Ormai, infatti, il camerunese è tornato perfettamente arruolabile e vuole dimostrare ad Antonio Conte che può tornare ad essere quel mediano da inserimento straordinario che è stato fin qui.

Ma attenzione allo scozzese, tra i migliori in campo praticamente sempre quando è stato chiamato in causa e che dà maggiori soluzioni e garanzie in fase di costruzione e di palleggio. Come raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, si tratta di un ballottaggio che Antonio Conte scioglierà solo a ridosso della partita tra il Bologna ed il suo Napoli.