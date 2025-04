Conte ha chiamato Ranieri: Napoli e Roma chiudono uno scambio

Gli ultimi movimenti di calciomercato lasciano credere che Antonio Conte rimarrà alla guida del Napoli anche l’anno prossimo.

Secondo quanto trapelato in queste ore, infatti, l’allenatore salentino avrebbe personalmente chiamato Claudio Ranieri per convincerlo a cedere uno dei pilastri della sua Roma la prossima estate. Inizialmente l’allenatore e neo dirigente giallorosso ha fatto muro, ma il tecnico partenopeo gli avrebbe presentato sul tavolo una proposta che parrebbe averlo fatto vacillare.

Al momento non sono ancora arrivate conferme, né da una parte né tantomeno dall’altra, ma l’impressione è che Napoli e Roma siano sempre più vicine a chiudere uno scambio che farà parecchio parlare di sé nel prossimo calciomercato.

Il Napoli ha puntato il campione della Roma

Importanti novità arrivano in merito ai movimenti in entrata del Napoli in vista della prossima estate di calciomercato. Nonostante la formazione di Antonio Conte si stia giocando un tricolore, sia il salentino che la dirigenza partenopea starebbero già cominciando a programmare la prossima stagione, dove l’obiettivo sarà quello di essere competitivi non solo in Italia, ma anche e soprattutto in Europa.

Per questo motivo l’allenatore del Napoli avrebbe presentato a Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis una lista di giocatori che vorrebbe con sé in azzurro. Tra tutti, però, uno in particolare interesserebbe Antonio Conte, giocatore per il quale il salentino sarebbe addirittura pronto a scendere in campo in prima persona.

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, infatti, l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha accostato nuovamente il nome di Lorenzo Pellegrini al Napoli. Certo, ha detto che Davide Frattesi sarebbe la prima scelta, ma la strada che porta al capitano della Roma sarebbe da monitorare, anche perché il salentino apprezza il 7 giallorosso tanto quanto il 16 nerazzurro, che in questa stagione ha davvero trovato difficoltà a trovare minuti e fiducia.

Scambio Roma-Napoli, c’è il via libera di Conte

Dopo il tormentone dello scorso calciomercato invernale ecco che il Napoli è tornato forte su Lorenzo Pellegrini, giocatore che alla fine Antonio Conte non avrebbe mai perso di vista, nonostante si dicesse diversamente.

Il salentino ha intenzione di rinforzare la propria formazione con giocatori di qualità, ed è per questo che potrebbe sfruttare la rottura tra l’ambiente giallorosso e il capitano per portarlo in azzurro. Convincere la Roma non sarà però semplice, ed è per questo che il Napoli sarebbe pronto ad utilizzare la sua arma “segreta”, Giacomo Raspadori. L’81 potrebbe infatti essere utilizzato come pedina di scambio nell’operazione Pellegrini, con De Laurentiis che a questo punto chiederebbe lui un conguaglio economico alla Roma. Raspadori piace al club giallorosso così come a Claudio Ranieri, che in questo finale di stagione ci penserà su per dare poi una risposta definitiva al Napoli.