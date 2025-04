Napoli, senti l’agente: “Sta già parlando con 2 azzurri”

Il Napoli può chiedere un affare molto importante ed in tal senso ne parla a chiare lettere il suo agente, che svela come il calciatore sia già in contatto con due azzurri. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Per quanto la concentrazione di tutti in casa azzurra sia sul presente e sul campo, con la delicata partita di domani che dirà molto sulle ambizioni Scudetto di questa squadra, non si può non pensare anche al mercato. Giovanni Manna, infatti, il direttore sportivo del club, è consapevole del fatto che bisogna muoversi in anticipo se non si vogliono ripetere gli errori che sono stati fatti a gennaio. In tal senso, muoversi per tempo e programmare con calma e serenità le strategie può essere davvero fondamentale.

In tal senso, sono tanti ovviamente i profili che il club sta valutando, nella assoluta consapevolezza che servono diversi innesti. Praticamente in tutti i reparti. Adesso a cambiare in maniera importante e quasi radicale gli scenari sono le parole dell’agente, che svela come il suo assistito, da tanto tempo nel mirino del Napoli, sia già in contatto da diverso tempo con due calciatori azzurri. Che, dunque, potrebbero seriamente fare da sponsor per questo affare. Andiamo a vedere nel dettaglio di che si tratta.

Napoli, l’agente esce allo scoperto: “Già in contatto con due azzurri”

Come è normale che sia, i grandi club si stanno già muovendo in vista dell’estate e tra i profili da tenere maggiormente sotto controllo per il futuro del Napoli c’è sicuramente quello di Lewis Ferguson. Antonio Conte, infatti, vuole un interno di centrocampo di inserimento e con doti offensive ed il capitano del Bologna potrebbe essere il nome ideale. Ne ha parlato anche il suo agente, in una importante intervista da questo punto di vista concessa a TeleCapri. Andiamo a vedere che cosa ha detto.

Come svelato da Bill McMurdo, agente di Ferguson, il calciatore si sente in maniera costante con due calciatori azzurri. Stiamo parlando dei suoi connazionali Billy Gilmour e Scott McTominay. A quanto pare già un anno fa il Napoli aveva manifestato concretamente interesse, con l’infortunio che ha però poi frenato tutto. Adesso, però, i tempi potrebbero essere maturi, con Antonio Conte che verosimilmente domani lo considererà un osservato speciale.

Insomma, da tenere sotto controllo e sotto osservazione il nome di Lewis Ferguson per il futuro del Napoli. Lo scozzese potrebbe essere perfetto, per caratteristiche, sia come interno di contenimento che più avanzato, da trequartista, dal momento che negli anni si è completato tantissimo. Ovviamente bisognerà fare anche i conti con le intenzioni del Bologna.