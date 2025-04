Napoli, tegola Conte: due azzurri esclusi dai convocati

Novità importanti in casa Napoli in vista dell’imminente sfida contro il Bologna. Non prenderanno parte alla gara del Dall’Ara: ecco i motivi

Il Napoli cercherà di avvicinarsi alla capolista Inter dopo il passo falso dei nerazzurri a Parma. Gli azzurri, privi di due calciatori, non vedono l’ora di tornare a vincere in trasferta: un momento decisivo per continuare a sognare lo Scudetto, ma l’impresa è ardua. Ecco l’ultim’ora, cos’è successo?

Una sfida che può dire tanto in ottica Scudetto. Il Napoli si giocherà il proprio futuro affrontando il Bologna al Dall’Ara per avvicinarsi sempre di più all’Inter capolista. I nerazzurri non sono riusciti a superare il Parma nell’ultima sfida di Serie A: ora gli azzurri possono approfittarne per la vetta della classifica che dista 4 punti. In caso di successo in terra emiliana, Conte continuerà a crederci fino alla fine: pochi minuti fa è arrivata l’ultim’ora sulla doppia tegola in casa azzurra. Ecco i motivi dell’assenza dei due calciatori del Napoli.

Napoli, la lista dei convocati di Conte: due assenze

La squadra azzurra non vede l’ora di scendere in campo al Dall’Ara: spuntano due assenze in casa Napoli per la sfida contro il Bologna.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, due calciatori del Napoli non partiranno alla volta di Bologna. Spinazzola e Contini non prenderanno alla sfida delicata contro la squadra emiliana allenata da Vincenzo Italiano. Il laterale azzurro non è riuscito a recuperare dal problema muscolare dopo che è stato fuori già contro il Milan, mentre il terzo portiere del Napoli ha dovuto alzare bandiera bianca ancora una volta.

Conte potrà contare sull’apporto di Ngonge e Mazzocchi, entrati a pochi minuti dalla fine contro i rossoneri. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: lo Scudetto resta il sogno socchiuso nel cassetto di Antonio Conte. Tutto può cambiare improvvisamente in casa azzurra per avvicinarsi sempre di più alla capolista Inter.

Conte è pronto ad optare al 4-3-3 con il ritorno dal primo minuto di McTominay, che ha saltato l’ultima sfida di campionato per un attacco influenzale. In panchina ancora Raspadori, mentre il dubbio riguarda Gilmour e Anguissa: lo scozzese è diventato centrale nelle trame di gioco del Napoli. L’allenatore azzurro potrebbe confermarlo ancora una volta al fianco di Lobotka, titolare inamovibile per la squadra partenopea. Si sogna sempre più in grande dopo il passo falso dell’Inter.