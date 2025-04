Napoli, colpo da Marsiglia: lo manda De Zerbi

Roberto De Zerbi potrebbe venire in soccorso del ds Manna: spunta il nuovo colpo da Marsiglia, ecco la mossa a sorpresa per puntellare l’attacco partenopeo

Il Napoli continua a sognare in grande per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Spuntano già i primi intrecci di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici: ecco la decisione del ds Manna per un futuro roseo.

Il ds Manna è già al lavoro per programmare i prossimi acquisti in casa Napoli. Ecco la nuova mossa strategica per rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte. L’allenatore azzurro verrà blindato dal presidente De Laurentiis per tornare insieme protagonisti in Champions League. Il sogno si chiama Scudetto, ma tutto si deciderà nelle prossime sfide di campionato: spunta la nuova mossa da Marsiglia. Una voglia immensa di mettere a segno un nuovo colpo in attacco: è arrivato il momento giusto per puntare definitivamente in alto.

Napoli, l’intreccio da Marsiglia: ecco il nuovo innesto

La dirigenza partenopea continua a lavorare in grande per allestire una rosa competitiva su più fronti. Ecco la nuova idea in casa Marsiglia: con De Zerbi è esploso definitivamente.

Come svelato dal portale areanapoli, il ds Manna ha messo nel mirino il talentuoso giocatore del Marsiglio, Mason Greenwood, che ha una valutazione intorno ai 50 milioni di euro. Nella passata estate è stato ad un passo dalla Lazio, ma Roberto De Zerbi lo ha voluto a tutti i costi in Francia. Una stagione strepitosa per il talentuoso giocatore inglese che ha avuto problemi in passato anche per vicende extra-calcistiche.

Greenwood è stato ad un passo dal Napoli, ma ora il trasferimento potrebbe concretizzarsi in vista della prossima stagione. Finora ha realizzato ben 17 reti con il Marsiglia diventando decisivo in tante occasioni: ora potrebbe così salutare già Roberto De Zerbi.

Il Napoli continua a sognare in grande per il trionfo dello Scudetto, ma la dirigenza partenopea cercherà di portarsi avanti col lavoro in ottica futura. Greenwood è pronto a sbarcare finalmente in Serie A dopo che è stato sempre ad un passo dalle big italiane: il ds Manna sta già lavorando alla chiusura dell’affare. Ormai ci siamo per innalzare il tasso tecnico della rosa del futuro di Antonio Conte: ecco la mossa a sorpresa per conoscere così il futuro di Greenwood sempre vicino ai colori azzurri.