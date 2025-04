Calciomercato: pagano la clausola per Osimhen, intreccio con Leao

In vista della prossima estate torna ad essere al centro della cronaca di calciomercato Victor Osimhen, che è pronto a salutare il Napoli. Può venire, in tal senso, fuori un interessante intreccio con Rafa Leao.

Dopo quanto accaduto la scorsa estate, né il nigeriano né il Napoli vorranno ripetersi. Il rischio, infatti, di restare fuori dai progetti ma a libro paga, per giunta con un ingaggio da 7,5 milioni (per distacco è il più pagato della rosa), sarebbe enorme, sia per lui che per la società di Aurelio De Laurentiis. Va proprio in questa direzione la notizia data da Fabrizio Romano su X circa la volontà del Napoli di cedere Victor Osimhen, se è possibile, prima del 30 giugno, anche a costo di dover rinunciare ad una parte della clausola rescissoria da 75 milioni di euro.

Si è parlato tanto della Premier League per il nigeriano, ed anche di un possibile scambio con il Manchester United. Con profili come Hojlund o Garnacho ipotizzati come pedine di scambio. Fin qui, però, nessun club inglese ha avanzato nessuna proposta di questo tipo. Un top club mondiale, però, è pronto adesso a fiondarsi su Osimhen ed emerge in tal senso un interessante intreccio di mercato che richiama anche Rafa Leao del Milan. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo e gli scenari che si possono aprire.

Osimhen via dal Napoli: intreccio con Rafa Leao

Tenendo in considerazione anche la cessione di Kvaratskhelia al PSG, con i circa 75 milioni che arriverebbero dall’addio del nigeriano il Napoli avrebbe circa 150 milioni da investire in sede di calciomercato. In tal senso, stando a quanto raccontato da Fichajes.net, il Real Madrid starebbe pensando proprio a Victor Osimhen. In estate, infatti, potrebbe salutare Vinicius ed il nigeriano è tra i primi obiettivi per raccoglierne l’eredità. Ma andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

L’intreccio con Rafa Leao nasce dal fatto che il portoghese ed il nigeriano sono due dei tre obiettivi del Real Madrid in caso di cessione di Vinicius. La priorità, però, in senso assoluto, è rappresentata da Viktor Gyokeres, ma alle condizioni dello Sporting Lisbona è difficile immagina che qualcuno si possa realmente spingere. Chiaramente sono profili molto differenti.

Se Osimhen e lo svedese sono dei centravanti puri e richiederebbero lo spostamento di Mbappè a sinistra, con Leao resterebbe tutto invariato, visto che il giocatore del Milan prenderebbe il posto del brasiliano. Il Napoli osserva l’evolversi della situazione da spettatore interessato, dal momento che ha fretta di liberarsi di un fardello come il nigeriano, ormai in palese rottura con tutto l’ambiente.