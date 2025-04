Napoli, nel mirino il nuovo Zielinski: affare da 20mln

Il Napoli si prepara a fiondarsi sul nuovo Zielinski e l’affare si può condurre in porto per circa 20 milioni di euro. Si tratta di un calciatore che si può rivelare perfetto per il sistema di gioco di Antonio Conte.

Gli azzurri sono al lavoro in vista della partita di questa sera, dal momento che si gioca una buona fetta delle proprie possibilità di giocarsi per davvero lo Scudetto. In vista dell’estate, però, bisogna iniziare già a ragionare seriamente, proprio al fine di evitare che si possa ripetere quanto visto a gennaio. Uno dei grandi obiettivi che ha fissato Giovanni Manna insieme ad Antonio Conte, a quanto pare, sin dalla fine del calciomercato invernale, è quello di trovare un centrocampista di inserimento in grado di alternarsi con Scott McTominay.

Come è noto, infatti, Zambo Anguissa potrebbe seriamente salutare ed in caso di cessione dovrebbe poi arrivare ancora una ulteriore pedina. Soprattutto in caso di qualificazione in Champions League, infatti, cosa allo stato attuale delle cose praticamente scontata, occorre allungare la rosa in maniera importante. In estate, però, il Napoli potrebbe seriamente puntare su quello che da molti viene considerato il nuovo Piotr Zielinski. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il nuovo Zielinski nel Napoli: le ultime su questa operazione

In vista dell’estate il Napoli potrebbe seriamente tornare su un obiettivo che è stato inseguito con particolare attenzione nella scorsa sessione estiva. Stiamo parlando di Sebastian Szymanski, trequartista ed interno di centrocampo del Fenerbahce di José Mourinho e della Nazionale polacca. Si tratta di un calciatore estremamente dinamico e che ha la capacità di attaccare con estrema pericolosità la profondità e la difesa degli avversari. Per questo potrebbe tornare ad essere attuale il suo nome, soprattutto vista la situazione che si è creata nel suo club.

Nella scorsa estate, infatti, aveva deciso di restare anche perché José Mourinho stravede per lui e non ha dato il suo via libera per la cessione. Da tempo, però, si vocifera di un addio dello Special One, che non si è ambientato benissimo in Turchia, e questo potrebbe dargli un assist per provare nuova esperienza. Il Napoli ci pensa da tempo ormai ed anche se il suo nome sembra essere un po’ uscito dai radar in realtà potrebbe tornare di attualità.

Per Sebastian Szymanski in stagione in 45 partite ha totalizzato con la maglia del Fenerbahce ben 7 gol, distribuiti su tutte le competizioni a cui ha preso parte. A questo dato vanno aggiunti anche 9 assist, a conferma di quanto sia un centrocampista completo e con tante doti.