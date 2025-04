Tegola Napoli, forfait last minute: Conte ha deciso cosa fare

Quella di Bologna è forse una delle partite più importanti della stagione del Napoli, e Conte la dovrà affrontare senza un titolare.

Stando alle ultime notizie, infatti, in queste ore di avvicinamento alla sfida del Dall’Ara l’allenatore salentino è venuto a conoscenza delle condizioni non ottimali del suo giocatore. Per fortuna in rosa ci sono alternative all’altezza della situazione, ma ecco, in casi come questi, dove la posta in palio non è alta, ma di più, è sempre meglio avere in campo gente della quale ti fidi al 100% e che ha è tante volte scesa in campo al tuo fianco nel corso della stagione piuttosto che diversamente.

Napoli a Bologna senza un titolare

Tra poco meno di un’ora ci sarà il fischio d’inizio di Bologna-Napoli, partita che potrebbe avere un peso specifico non solo sulla stagione della formazione di Antonio Conte, ma anche su quella di Vincenzo Italiano. La posta in palio non è dunque alta, ma altissima, con entrambe le squadre che faranno il possibile per portare a casa i tre punti, anche perché il pareggio è un risultato che non serve a nessuna.

Inutile dire che gli allenatori vorranno dunque fare affidamento sui loro giocatori migliori, ma a quanto pare per Antonio Conte non sarà possibile. Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino avrebbe registrato nel pomeriggio un forfait last minute, con l’azzurro che addirittura non è riuscito a partecipare alla rifinitura tanto le condizioni non ottimali.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fantacalcio, Alex Meret rischia di saltare Bologna-Napoli a causa di una sindrome influenzale che l’ha colpito nella notte in pratica. Partito regolarmente per la trasferta emiliana, il portiere friulano è alle prese con questo problemino che potrebbe anche essere gestito solo nel momento in cui lo stesso calciatore se la sentisse. Ma il fatto che il numero 1 azzurro non abbia partecipato alla rifinitura di oggi è tutto un dire.

Conte ha preso una decisione per Bologna

Alex Meret è in forte dubbio per Bologna-Napoli. Da poco più di un quarto d’ora i due allenatori hanno comunicato le scelte per quest’importante partita, con Antonio Conte che ha sciolto ogni nodo legato al portiere titolare. In tutto questo nel corso del pomeriggio è stato pre-allertato Simone Scuffet, che freme dalla voglia di esordire con la maglia del Napoli.

Antonio Conte ha infatti deciso di puntare proprio sull’ex Cagliari, anche perché Alex Meret non se l’è sentita di scendere in campo perché non al meglio della sua condizione. E considerata la delicatezza della partita, il salentino ha preferito puntare su un portiere decisamente più pronto ma anche affidabile. Oltre ad numero uno azzurro partirà a sorpresa dalla panchina anche Alessandro Buongiorno, alle prese con un piccolo problema di entità muscolare.