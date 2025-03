Asse Roma-Napoli: Raspadori sblocca lo scambio

I partenopei stanno lavorando attentamente sul calciomercato e potrebbero chiudere un colpo di assoluto livello: ecco tutti i dettagli

Manna e Ghisolfi a gennaio si sono sentiti in più di un’occasione per provare a chiudere operazioni di calciomercato che alla fine non sono andate a buon fine. Nelle prossime settimane, però, il direttore sportivo azzurro potrebbe bussare ancora una volta alla porta del club giallorosso per capire la fattibilità di un colpo. Il giocatore a sorpresa potrebbe lasciare la Roma e il Napoli un pensierino potrebbe assolutamente farlo.

Per adesso siamo in fase di ipotesi e valutazioni. Il Napoli, comunque, sembra essere pronto a fare un tentativo per capire la fattibilità del colpo. Un giocatore che piace da tempo a Manna e a Conte e nel prossimo calciomercato potrebbe esserci la chance giusta per portarlo in azzurro. E attenzione alla possibilità di inserire Raspadori in questa trattativa considerato anche il fatto che parliamo di un calciatore che interessa molto alla Roma.

Scambio Napoli-Roma: i dettagli

I rapporti tra Napoli e Roma sono ottimi per diversi motivi e quindi le operazioni non possono assolutamente essere escluse tra i club. Parliamo di una possibilità che ad oggi è molto ipotetica, ma in estate potrebbe diventare reale considerato il fatto che il giocatore non sembra più rientrare nei piani dei giallorossi.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Roma starebbe ragionando sulla possibilità di andare a vendere Dovbyk nel prossimo calciomercato e il Napoli potrebbe farci un pensierino per portarlo alla corte di Conte. L’ucraino era uno dei nomi valutati per il post Osimhen prima di Lukaku e, quindi, un nuovo tentativo lo potrebbe essere fatto. Raspadori rappresenta una carta importante per abbassare un po’ il prezzo e quindi si tratta di una operazione importante. E quindi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Sicuramente la Roma si attende molto di più da Dovbyk. E se questo non ci sarà, la sua cessione durante il calciomercato estivo è quasi scontata. Il Napoli è pronto a farci un pensierino considerato anche il fatto che si continua a cercare una punta. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e se davvero Raspadori potrà diventare la carta giusta per chiudere una operazione simile.