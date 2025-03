Insigne nella bufera: episodio shock a Toronto, l’accaduto

Lorenzo Insigne continua ad avere problemi, per usare un eufemismo, a Toronto ed in tal senso è stato adesso protagonista, suo malgrado, di un episodio davvero shock e che ha lasciato tutti di stucco, come si suole dire. Andiamo a ricostruire quanto accaduto in maniera dettagliata per provare a capire come stanno le cose.

Si tratta di un calciatore che ha scritto pagine enormi della storia del calcio a Napoli ed il suo addio è stato doloroso per tutte le parti in causa. Sicuramente per lui, ma anche per i suoi tifosi, che alla fine è come se un po’ avessero fatto pace con lui dopo anni di tensioni e di scontri che si amplificavano ad ogni momento di difficoltà della squadra. Una scelta di vita, però, la sua di volare in Canada.

Dopo un inizio davvero entusiasmante, però, molto presto qualcosa si è rotto. Il Toronto continua a navigare in profonde difficoltà dal punto di vista sportivo, con i risultati che sono stati a dir poco deludenti nelle ultime tre annate. E molti supporter hanno indicato in Lorenzo Insigne il capro espiatorio, anche a causa di alcuni problemi già capitati in passato.

L’ex capitano del Napoli non trova pace in Canada: le ultime

In estate il Toronto ha fatto di tutto per liberarsi di lui e lo stesso è avvenuto anche nella finestra di gennaio, ma alla fine le cose non sono andate come tutti si sarebbero auspicati. Questo affare di calciomercato, però, ha fatto inasprire ancora di più la situazione tra il numero 24 ed i suoi tifosi e ieri è avvenuto un episodio che ha lasciato davvero tutti di stucco.

Prima della partita persa dal Toronto contro i Chicago Fire c’è stata la consueta lettura delle formazioni. Appena è stato letto il nome di Lorenzo Insigne si sono levati dagli spalti dei forti cori di contestazione: “F**k Lorenzo”. I motivi? Il calciatore da tempo è infortunato ed anche ieri non figurava tra i convocati.

Insigne nella bufera, pesante contestazione a Toronto: i dettagli

Un episodio che davvero è difficile da spiegare, soprattutto tenendo conto dell’infortunio con cui sta facendo i conti Insigne, ma che può essere da termometro per capire che brutta aria si respira a Toronto attorno alla squadra ed in particolar modo all’ex capitano del Napoli.