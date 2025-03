Sarri in Serie A, firma con la big: altro sgarbo ai suoi ex tifosi

In maniera inattesa si possono spalancare le porte per il ritorno di Maurizio Sarri in Serie A, con il tecnico toscano che è pronto a firmare con la big. Si tratta di un autentico sgarbo ai suoi ex tifosi, che non prenderanno bene le notizie che arrivano da questo punto di vista. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Siamo al cospetto di uno degli allenatori più importanti, tra quelli svincolati, sul piano internazionale, dal momento che ha praticamente sempre centrato gli obiettivi chiesti dalla proprietà. Dalle varie proprietà con le quali ha avuto la possibilità di operare e di lavorare mettendo in campo quelle che sono le sue competenze sviluppate negli anni e di tanta gavetta.

La sua parentesi alla Lazio, purtroppo, non è andata come avrebbe voluto, dal momento che alla fine sono arrivate le sue dimissioni a causa di una spaccatura che si era creata all’interno dello spogliatoio. E che stava facendo da freno per il rendimento di tutta la squadra. In tal senso, però, adesso Maurizio Sarri può seriamente far rientro in Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Il toscano è pronto a firmare con la big: le ultime notizie

Da tanto tempo si parla di un suo ritorno in Serie A, ma fino a questo momento nessuno ha affondato seriamente il colpo su di lui per assicurarsene le competenze. Che farebbero comodo a molte realtà del nostro campionato e su questo non ci sono praticamente dubbi. Andiamo a vedere le ultime notizie sull’ex allenatore, tra le altre, di Napoli e Juventus.

Stando a quanto raccontato dal giornalista Ugo Trani a Teleradiostereo, il più serio candidato per la panchina della Roma è Maurizio Sarri, che dunque potrebbe tornare a Roma ma sul versante opposto della città. Si tratta di una notizia che spiazza tutti e che non farà sicuramente piacere ai suoi ex tifosi della Lazio, che lo vedrebbero indossare i colori degli acerrimi rivali.

Sarri torna in Serie A: sgarbo ai suoi ex tifosi dopo la Juventus

Pare, infatti, che Maurizio Sarri sia l’unico nome fatto a Trani per la panchina della Roma e, di conseguenza, potrebbe essere seriamente lui l’erede di Claudio Ranieri sulla panchina dei giallorossi. Si attendono sviluppi in tal senso.