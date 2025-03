Conte via dal Napoli: svolta per il futuro, c’è l’annuncio

Antonio Conte a fine stagione potrebbe seriamente salutare il Napoli dopo una sola stagione? Arriva una svolta del tutto inattesa per il suo futuro ed in tal senso arriva un annuncio che stravolge completamente le prospettive da questo punto di vista. Auguriamo a tutti una buona lettura ed un buon divertimento.

L’impatto che ha avuto l’ex allenatore del Chelsea e della Juventus sulla realtà di Napoli è stato davvero impressionante, dal momento che ha consegnato molto presto agli archivi i disastri della passata stagione e rilanciando, in maniera del tutto inattesa, le ambizioni Scudetto di tutta la piazza. In tal senso, però, da qualche tempo c’è preoccupazione per il suo futuro.

Il legame che si è creato in questo poco tempo tra i tifosi del Napoli ed Antonio Conte è stato sin da subito importante, alimentato dalla lotta che ha sempre caratterizzato il tecnico azzurro e la sua voglia di lottare. In tal senso, però, a proposito del suo addio, arriva un importante annuncio che può cambiare per davvero la prospettiva sulle cose.

Il tecnico pronto già a dire addio al Napoli? Le ultime

In conferenza stampa è praticamente un appuntamento fisso quello relativo alla domanda sul suo futuro, con Antonio Conte che fin qui ha sempre preferito evitare ogni risposta per non alimentare polemiche. Ed anche ieri è avvenuta la stessa cosa a proposito di una domanda relativa alla volontà dei tifosi della Juventus di riaverlo in panchina. Andiamo a vedere le ultime.

Stando a quanto raccontato da Repubblica, nella sua edizione napoletana, nessuna panchina è stata offerta ad Antonio Conte. Inoltre, c’è da considerare che è improbabile che la Juventus possa affondare il colpo per lui, visto che dovrebbe esonerare Motta continuandolo a pagare, mentre sono a dir poco improbabili le piste che portano alla Roma ed al Milan. Vediamo perché.

Conte ai saluti, arriva un importante annuncio sul futuro

In casa Milan, infatti, il primo nome della lista è quello di Massimiliano Allegri, mentre la Roma più che su Conte pare si stia orientando in maniera importante verso altre due soluzioni, vale a dire Gian Piero Gasperini e Cesc Fabregas. Insomma, tutto fa pensare che possa continuare al Napoli, a prescindere da quello che sarà il traguardo raggiunto.