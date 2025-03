Napoli: scippo alla Juve, Manna prende il suo pupillo

Il direttore sportivo dei partenopei sta puntando molto sui giocatori che lui conosce molto bene. E uno di questi potrebbe arrivare dai bianconeri

Manna è molto attivo sul calciomercato e per questo motivo presto sono attese delle novità molto importanti in questo senso. La volontà del Napoli è molto chiara: andare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte per non rischiare di perdere il tecnico al termine della stagione. Marianucci è il primo rinforzo per la prossima stagione, ma non si fermerà qui. Nelle prossime settimane saranno altri i rinforzi che si andranno a prendere.

Secondo le ultime informazioni, la Juventus potrebbe cedere un calciatore e il Napoli è pronto a sondare il terreno per valutare questo colpo di calciomercato. Manna è pronto a prelevare il suo pupillo e regalarlo a Conte. Una operazione sicuramente importante anche se, almeno per il momento, siamo nel campo di ipotesi e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quali saranno le scelte da parte della società azzurra.

Calciomercato Napoli: colpo dalla Juventus, i dettagli

La Juventus il prossimo anno cambierà molto e sono diverse le squadre pronte a sfruttare questa occasione per andare a prendere calciatori di assoluto livello. Naturalmente siamo ad oggi in una questione di ipotesi e di suggestioni, ma sappiamo molto bene come Manna conosce bene i calciatori bianconeri e alcuni di questi li ha scoperti proprio lui. E c’è un nome, già accostato in passato, e che potrebbe ritornare in auge nei prossimi mesi.

Il Genoa, infatti, non ha intenzione di riscattare Miretti e il Napoli un pensierino in ottica calciomercato estivo lo potrebbe fare. Naturalmente al momento si è nel campo di ipotesi visto che bisognerà capire anche come si muoverà la Juventus. Ovvero se confermerà il calciatore oppure deciderà di cederlo. Ma si tratta, comunque, di un qualcosa da tenere in considerazione almeno fino a quando i bianconeri non scioglieranno tutti i dubbi.

Un giocatore con le caratteristiche di Miretti manca in casa Napoli. I suoi inserimenti darebbero a Conte una possibilità in più e per questo motivo si sta pensando a lui per il calciomercato estivo. Di certo non sarà semplice considerata anche la concorrenza, ma Manna lo conosce molto bene ed è pronto a sfruttare il rapporto per chiudere una operazione simile. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dei diretti interessati in questa vicenda.