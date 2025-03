Napoli: arriva l’attaccante azzurro, l’annuncio di Manna

Tra campo e calciomercato queste settimane dei partenopei. Il direttore sportivo ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Venezia

Il Napoli programma il futuro e punta sugli italiani. Il colpo Marianucci è la conferma di come Manna e Conte hanno intenzione di rendere ancora di più azzurra la rosa a disposizione e quindi si potrebbe puntare su un rinforzo importante e di prospettiva. Il calciatore piace molto sia al direttore sportivo che all’allenatore e si proverà ad intavolare la trattativa già nelle prossime settimane per anticipare la concorrenza.

Come riferito da Manna ai microfoni di Dazn prima di Venezia-Napoli, i partenopei vogliono ampliare la presenza di italiani nella rosa azzurra. L’obiettivo è quello di costruire una base anche per la stessa nazionale e quindi il lavoro continuerà nelle prossime settimane. Per questo motivo nelle prossime settimane si potrebbe decidere di puntare su un calciatore di prospettiva. Il Napoli lo segue da tempo e a questo punto non è da escludere un sondaggio in ottica calciomercato estivo.

Calciomercato Napoli: si punta sugli italiani, i dettagli

Il Napoli ha voglia di puntare sugli italiani. Dopo un periodo in cui gli stranieri hanno sicuramente fatto da padrone, ora i partenopei puntano a cambiare la propria strategia e portare un numero maggiore di azzurri in rosa. Buongiorno e Marianucci sono sicuramente le conferme di come il club vuole comportarsi. Ma non è da escludere che in futuro si decida magari di andare ad acquistare un altro giocatore di prospettiva per rendere ancora più completa la rosa.

Il nome in cima alla lista è sicuramente quello di Sebastiano Esposito. Manna e Conte lo seguono da tempo da vicino e potrebbero decidere di affondare il colpo durante il calciomercato estivo. L’Empoli è pronto a riscattarlo dall’Inter a prescindere dalla salvezza e gli ottimi rapporti con il Napoli potrebbero facilitare questa opzione.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Esposito è un nome che stuzzica molto il Napoli in ottica prossimo calciomercato e Conte lo aspetta visto che lo ha già allenato ai tempi dell’Inter. Il giocatore dell’Empoli rappresenta il profilo giusto per avere il ruolo di vice Lukaku e per questo motivo si tratta di un profilo che potrebbe davvero fare a caso dei partenopei. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte da parte dei diretti interessati.