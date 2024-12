Esposito da record: segnano tutti e tre, di chi è il loro cartellino

Un pomeriggio da incorniciare per i tre fratelli Eposito, dal momento che praticamente in un tempo di gioco hanno trovato la via della rete tutti e tre in maniera del tutto clamoroso. Dopo le voci che riguardavano anche il Napoli, andiamo a vedere di chi è il loro cartellino e che cosa sapere a tal proposito.

Tre fratelli tutti coinvolti nel calcio professionistico nonostante una carta di identità che dimostri quanto siano ancora giovani è già di per sé un unicum. Da anni sono tutti e tre sulla bocca di tutti per le enormi doti che hanno, seppur giocano in reparti e con caratteristiche molto differenti tra di loro.

Il gioiello in rampa di lancio è sicuramente Francesco Pio, giovanissimo bomber che in Serie B sta segnando a raffica. Non è da meno, però, Sebastiano, che sta giocando con continuità ad Empoli dimostrando di avere tante frecce nella propria faretra da seconda punta. Più arretrato, ma comunque estremamente interessante, Sebastiano, che invece di ruolo fa il regista. Tutte e tre, nel pomeriggio, quasi in contemporanea, hanno trovato la via della rete.

Pomeriggio da incorniciare: segnano i tre fratelli

Una giornata, quella di oggi, che la famiglia di questi tre fratelli prodigiosi non dimenticherà di certo, dal momento che tutti e tre hanno trovato la via della rete. Ma come se non bastasse, hanno segnato praticamente tutti nel lasso di tempo compreso tra il fischio d’inizio della gara delle 15:00 ed il duplice fischio che decreta la fine del primo tempo.

In Hellas Verona vs Empoli infatti, Sebastiano Esposito (classe 2002) ha segnato una doppietta che ha indirizzato il discorso in maniera netta al 16′ ed al 19′. In Spezia-Cittadella, invece, ha sbloccato la gara Francesco Pio Esposito (classe 2005) al 34′, seguito poi nel terzo minuto di recupero della prima frazione da Salvatore Esposito (classe 2000). Quest’ultimo, poi, si è ripetuto nella ripresa.

Fratelli Esposito, tutti e tre a segno: di chi è il loro cartellino

Cinque gol, dunque, complessivi in un pomeriggio che provengono da una sola famiglia. Un qualcosa di assolutamente incredibile. Per quanto riguarda Salvatore Esposito, è di proprietà dello Spezia, mentre Francesco Pio è solo in prestito in Liguria.

Il suo cartellino, invece, è di proprietà dell’Inter, al pari di quello di Sebastiano, che invece è in prestito all’Empoli che, però, a sua volta ha un diritto di riscatto.