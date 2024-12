Mercato Napoli, affondo in casa Benfica: affare da 40 milioni

Mercato Napoli, arriva la svolta per un colpo a sorpresa che rappresenta un regalo a dir poco gradito per Antonio Conte. Si tratta di un affare da 40 milioni di euro circa che può far felice il tecnico, dal momento che si tratta di una necessità da lui stesso evidenziata. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Gli azzurri si stanno guardando attorno per cercare di regalare ad Antonio Conte i rinforzi di cui ha bisogno. La rosa, infatti, come certificato una volta di più dalla partita di Coppa Italia persa contro la Lazio, necessita di diversi rinforzi, dal momento che le seconde linee non sono adeguate al livello dei titolari.

In tal senso, la priorità in senso assoluto è dettata dalla linea di difesa, dal momento che Juan Jesus e Rafa Marin sono ancora tanto, troppo lontani dagli standard di rendimento di Amir Rrahmani e di Alessandro Buongiorno. In tal senso, però, adesso Giovanni Manna mette gli occhi in casa Benfica per un profilo che può rappresentare un autentico affare.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa dal Portogallo

Come detto, la priorità assoluta è quella di regalare un difensore centrale, ma non si può di certo dimenticare anche le esigenze della squadra in mezzo al campo. E con un occhio anche alle possibili uscite in attacco, dove resta da valutare la posizione di Giovanni Simeone e soprattutto di Giacomo Raspadori. In tal senso, attenzione alle ultime notizie.

Come raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, il Napoli sta seguendo con vivo interesse la situazione relativa al talento di proprietà del Benfica, vale a dire Antonio Silva, che rappresenta uno dei prospetti più interessanti in senso assoluto tra i difensori centrali. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano su questo affare.

Napoli, occhi in casa Benfica: affare da 40 milioni di euro

Classe 2003, si tratta di un calciatore da seguire con tantissimo interesse e che secondo Transfermarkt ha una valutazione di 40 milioni di euro. Nonostante questo, però, il calciatore sta trovando poco spazio e per questo spinge per cambiare aria.

Il suo agente, Jorge Mendes, è già in cerca di una sistemazione ed è in buoni rapporti con il Napoli. Che, dunque, vuole provare a convincere Antonio Silva ad accettare gli azzurri ed a declinare l’interesse della Juventus.