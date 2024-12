Serie A, KO decisivo: torna il grande ex in panchina

In Serie A arriva un altro esonero ed in tal senso l’ultima sconfitta rimediata in campionato è fatale per l’allenatore. Il suo addio è stato praticamente deciso ed in tal senso la società ha già scelto quello che sarà il nuovo tecnico. E si tratta di un grandissimo ritorno che scuoterà sicuramente l’ambiente.

Come è noto, il ruolo degli allenatori è storicamente molto delicato dal momento che sono quasi sempre i primi, ed in molti casi addirittura gli unici, a pagare. Quando le cose non vanno per il verso giusto, infatti, per una società è più facile cambiare solo il condottiero che tutta la rosa. Soprattutto nel momento in cui il mercato è chiuso.

L’obiettivo quasi sempre è quello di provare a suonare la sveglia nei confronti della squadra, come si suol dire, per dare una scossa e provare a salvare il salvabile. Ancor di più nel caso qui preso in esame. La società, infatti, a quanto pare ha deciso per l’esonero e si tratta di un autentico colpo di scena. Dal momento che al suo posto è pronto il grande ritorno.

Serie A, altro esonero in arrivo: decisivo il KO

Fino a questo momento, infatti, sono diverse le compagini che hanno deluso fino a questo momento in stagione, soprattutto ma non solo ai piani alti. In tal senso, il caso più eclatante è quello della Roma, che ha già cambiato due volte. Ma ora, ai giallorossi ed al Lecce si sta per aggiungere anche un altro club.

Stando a quanto raccontato da Sky Sport, infatti, dopo la pesantissima sconfitta patita per mano dell’Empoli, l’Hellas Verona ha praticamente deciso di sollevare dal proprio incarico Paolo Zanetti. Ed in tal senso, al suo posto la principale opzione è rappresentata dal ritorno di Salvatore Bocchetti, che ha già allenato in passato gli scaligeri con risultati altalenanti

Cambia il tecnico, svolta con il grande ritorno

Si tratta di un tecnico che conosce già la piazza e che può riportare entusiasmo in un ambiente provato dal terzultimo posto in classifica. La strada, però, sulla base di quanto visto fin qui, è assolutamente in salita.

Salvatore Bocchetti è sotto contratto con l’Hellas Verona e, per questo motivo, sarebbe un ritorno a costo praticamente zero per gli scaligeri, alle prese anche con vicende societarie delicate.