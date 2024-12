Mercato Napoli, nome nuovo in difesa: arriva l’azzurrino

Mercato Napoli, arriva la svolta per il difensore centrale chiesto da Antonio Conte. C’è un nome nuovo per accontentare Antonio Conte, dal momento che nel mirino ci finisce l’azzurrino, che può essere un importante colpo di scena in vista della sessione di gennaio. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Come è noto, gli azzurri sono alla ricerca di alcuni rinforzi nella sessione di gennaio. La rivoluzione nel periodo estivo ha messo le sue fondamenta, ma allo stato attuale delle cose non è ancora il momento di fermarsi. In tal senso, sono tanti i profili che sono nel mirino di Giovanni Manna, il direttore sportivo dei partenopei.

La situazione, però, è davvero in salita, dal momento che le risorse economiche, dopo gli enormi sforzi fatti in estate e la mancata cessione di Victor Osimhen, che ha condizionato in maniera del tutto inevitabile ogni discorso. Adesso, però, a quanto pare arriva una svolta grazie ad un talento dell’Under 21 italiana che può essere un rinforzo ideale per Conte.

Mercato Napoli, nome nuovo per la difesa

Allo stato attuale delle cose la situazione a livello difensivo è allarmante per il Napoli, dal momento che alle spalle di Amir Rrahmani e di Alessandro Buongiorno c’è praticamente il vuoto. Da questo punto di vista non c’è tempo da perdere in senso assoluto, visto che Rafa Marin e Juan Jesus non stanno dando le giuste garanzie.

Stando a quanto raccontato da Nicolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato di Tuttomercatoweb, il Napoli sta seguendo con molta attenzione il profilo di Diego Coppola, centrale difensivo della Nazionale Under 21 e dell’Hellas Verona che sta crescendo partita dopo partita dimostrando degli interessanti margini di crescita.

Napoli, nel mirino l’azzurrino: può essere il rinforzo per Conte

Si tratta di un calciatore che, nonostante il periodo infernale che sta vivendo l’Hellas Verona, sta dimostrando di crescere in maniera importante. Ha totalizzato fino a questo momento 12 presenze in questa Serie A ed il suo valore secondo Transfermarkt si aggira intorno ai 7 milioni e mezzo.

Diego Coppola sarebbe un profilo molto utile per il Napoli, dal momento che potrebbe tornare utile ad Antonio Conte sia in un progetto di difesa a quattro che in caso di un passaggio a tre dietro. Con l’Hellas Verona prossimo alla cessione, potrebbe essere un sacrificio necessario per gli scaligeri per finanziare colpi in entrata.