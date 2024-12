Napoli, il grosso problema di Conte: due le soluzioni

Ancora una sconfitta contro la Lazio per Conte: scatta l’allarme per il Napoli, ora arriveranno due trasferte per gli azzurri. Due soluzioni immediate, dove sta il problema?

Una settimana completamente da dimenticare per il Napoli. Scatta subito l’allarme per Antonio Conte che si è detto comunque soddisfatto della prova dei suoi in conferenza stampa: soltanto un rimedio davanti ai giornalisti? Nelle prossime sfide lo stesso allenatore azzurro cercherà di trovare due nuove soluzioni: è evidente un grosso problema degli azzurri.

La doppia sfida contro la Lazio ha fatto emergere due grossi problemi in casa Napoli. Una rete di Isaksen ha condannato gli azzurri anche al Maradona dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia: un momento decisivo per trovare le giuste contromisure per non perdere il treno della Champions League.

Ora l’allenatore del Napoli dovrà lavorare tanto su due aspetti: ci potrebbe essere anche la rivoluzione immediata, scopriamo ogni singolo dettaglio per le nuove mosse di formazione di Conte. Non si tratta soltanto di uomini, ma anche di un aspetto che non riesce ad essere costante nell’arco della partita.

Napoli, le contromisure di Conte: scatta l’allarme per il futuro

Il mese di dicembre sarà decisivo per tornare alla vittoria senza perdere ulteriore terreno. Una settimana ricca di brutte notizie per la squadra azzurra che, al primo doppio scontro a distanza di pochi minuti, è venuta meno incassando due cocenti sconfitte contro la Lazio. Ecco le prossime mosse di Conte per sistemare la squadra: spunta l’allarme.

Romelu Lukaku ha toccato ancora troppi pochi palloni per un attaccante del suo calibro. Conte ha rivelato in conferenza stampa di continuare a lavorare in questo modo per dare maggiore vitalità nell’ultimo terzo di campo: ha sciorinato numeri importanti per essere vivi e presenti, ma non si trova quasi mai una soluzione vincente. Il Napoli risulta pericoloso a tratti affidandosi soltanto all’estro di Kvara e Politano che lavorano in ampiezza: pochi gli inserimenti dei centrocampisti in area di rigore.

Conte dovrà insistere su questo aspetto per dare maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva: Neres ora scalpita nuovamente per una maglia da titolare così come Simeone inserito soltanto nei minuti di recupero. Pochi movimenti senza dare soluzioni ai portatori di palla: il Napoli dovrà lavorare su tanti inserimenti nell’ultimo terzo di campo come l’ha chiamato ripetutamente Conte.

Lukaku è apparso ancora una volta fuori dalla manovra azzurra: l’attaccante belga, oltre ad essere servito poco, sembra un pesce fuori dall’acqua al Maradona. Nuova soluzione in vista per Conte per sistemare il problema di finalizzazione in casa Napoli.