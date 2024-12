Serie A, patteggia dopo le accuse: arriva l’annuncio

In Serie A può arrivare subito il patteggiamento per evitare una lunga squalifica: spunta la verità pochi minuti sulle pagine de Il Corriere dello Sport

Non c’è pace nel campionato italiano per il rapporto arbitri-allenatori. Ancora una furia in conferenza stampa per evidenziare numerosi errori arbitrali: scatta subito il nuovo allarme in Serie A, può arrivare subito il patteggiamento.

Non finiscono le polemiche nel campionato italiano. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha messo in risalto un nuovo polverone che si è alzato nelle ultime ore. Gli arbitri sono ancora al centro delle polemiche per le loro direzioni arbitrali: spunta un nuovo dettaglio da considerare subito per evitare una lunga pena. Saranno giorni intensi per trovare subito una nuova soluzione: ecco la ricostruzione dell’episodio in particolare che ha visto protagonista in negativo un allenatore di Serie A.

Serie A, la mossa a sorpresa: subito il patteggiamento

Una furia in conferenza stampa per criticare duramente l’operato dell’arbitro La Penna: conosciamo ogni dettaglio decisivo per arrivare ad una nuova soluzione.

Uno sfogo davvero molto duro per l’allenatore portoghese Paulo Fonseca. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, ha attaccato duramente la direzione arbitrale che ha commesso molti errori secondo il suo punto di vista: inoltre, è tornato indietro nel tempo per analizzare le tante mancanze di rispetto nei confronti della società rossonera. Tanti episodi nel mirino messi in risalto da parte di Fonseca: una mossa a sorpresa per evitare una lunga pena.

L’arbitro La Penna è finito subito nel mirino dell’allenatore del Milan che non ha risparmiato nulla: una vera e propria furia ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa difendendo in maniera viscerale la propria squadra. Fonseca dovrà presentarsi al Tribunale federale: come annunciato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport può patteggiare subito per evitare la denuncia e il processo dopo le sue feroci dichiarazioni.

Una frase in particolare è stata giudicata molto grave (‘ha guidato la partita’): ora Fonseca rischia soltanto un turno di squalifica evitando così una lunga pena. Saranno settimane intense anche per quanto riguarda i risultati del Milan: la squadra rossonera sta vivendo una stagione in maniera altalenante, scatta un nuovo allarme.

Ibra e Moncada hanno sempre difeso l’operato dell’allenatore portoghese, ma prima o poi il tempo scadrà. Servono nuove vittorie scaccia-crisi per puntare alla zona Champions League senza pensare all’operato degli arbitri di Serie A.