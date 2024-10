Calciomercato, scelto il post Fonseca: il nuovo allenatore

Dopo la sconfitta con il Napoli il Milan è tornato a sprofondare: scelto il nuovo allenatore post Fonseca, l’idea dell’ultim’ora

Un momento decisivo per pensare già al futuro. La stagione del Milan non è iniziata nel migliore dei modi: un nuovo intreccio in casa rossonera, spunta già il nuovo profilo interessante per il post Fonseca.

La dirigenza rossonera darà ancora nuove possibilità a Paulo Fonseca. Il Milan, privo di diversi titolarissimi, non è stata cinica dalle parti di Alex Meret, autore di un’ottima prestazione contro i rossoneri. Ora Ibra e Moncada dovranno prendere decisioni importanti in ottica futura: l’allenatore portoghese resta sempre nell’occhio del ciclone, spunta il nome del nuovo allenatore in ottica futura.

Milan, scelto il nuovo allenatore: il nome da urlo

Saranno ore frenetiche in casa rossonera per cercare di puntare di nuovo alla vetta della classifica. Il Milan ha perso terreno, ma Fonseca si è detto soddisfatto della prova dei suoi contro il Napoli. Servono nuove vittorie per avvicinarsi agli azzurri: in caso di esonero del portoghese, ecco il nuovo profilo internazionale.

Saranno settimane intense in casa rossonera per conoscere il futuro della squadra guidata da Paulo Fonseca. Le idee ci sono, ma Morata e compagni non riescono ad essere costanti in campionato e in Champions League. La stagione è appena iniziata con la rivoluzione di idee imposta dallo stesso allenatore portoghese. Ora spunta il nome del nuovo tecnico: ecco chi potrebbe essere.

Come svelato dal giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante, il Milan ha in mente subito un nuovo allenatore in vista del futuro. Ai microfoni di Radio Manà Manà, ha rivelato come Juric sarà ancora l’allenatore della Roma per la sfida contro il Torino.

Nel frattempo la società giallorossa, ha aggiunto Mangiante, starebbe pensando a nuovi allenatori: “Quando è stato chiamato Pioli, già stava partendo per l’Arabia”. Infine, ha rivelato come Terzic, accostato anche alla Roma, è la prima scelta in caso di esonero di Fonseca.

La verità è stata annunciata pochi minuti fa dal giornalista di Sky Sport Mangiante, sempre molto vicino alle dinamiche di casa giallorossa. Terzic piace da tempo anche alla società capitolina, ma continua ad aspettare il Milan. L’ex Borussia Dortmund è pronto a sbarcare in Serie A con un progetto avvincente. Settimane decisive per pensare al cambio in panchina, ancora una volta.