Napoli, non solo Dorgu: colpo dall’Empoli

Il Napoli pensa al futuro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: spunta il retroscena da urlo, non solo Dorgu nel mirino

Un momento decisivo per pensare anche ai nuovi innesti di qualità in ottica futura. Il Napoli continuerà ad essere protagonista sul fronte calciomercato: spunta il nuovo retroscena da Empoli. Un nuovo intreccio con il club toscano per innalzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. L’asse Napoli-Empoli è sempre molto caldo per chiudere l’ennesima operazione: il presidente De Laurentiis ha le idee chiare per il futuro con un mix di esperienza e gioventù per puntare nuovamente a nuovi successi. Dopo l’inizio stagionale da urlo, Conte non vorrebbe avere cali di concentrazione per proseguire alla grande la stagione.

Napoli, il nuovo colpo per Conte: l’affare da Empoli

Saranno settimane intense per chiudere nuove operazioni di calciomercato. Il presidente De Laurentiis è sempre molto attivo per regalare nuovi colpi da urlo ad Antonio Conte: spunta il retroscena da Empoli.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli vuole chiudere un nuovo colpo dall’Empoli. Il ds Manna starebbe pensando di imbastire subito una nuova trattativa con il club toscano. I rapporti con il presidente Corsi sono ottimi: tanti affari sono stati realizzati in questi anni con il suo collega Aurelio De Laurentiis.

Jacopo Fazzini è pronto a fare le valigie per vestire l’altra maglia azzurra. Il centrocampista dell’Empoli ormai ha conquistato tutti: può agire in ogni posizione di centrocampo e si è messo in mostra anche in questa prima parte di stagione.

Dopo l’esordio nel 2022, ha scalato sempre più le gerarchie per arrivare ad essere un elemento indispensabile della formazione toscana. Con Roberto D’Aversa il feeling è importante, ma subito starebbe pensando al definitivo salto di qualità in una big della Serie A.

Il Napoli cercherà così di anticipare la folta concorrenza per rinforzare il centrocampo di Conte, soddisfatto del lavoro del ds Manna. Un momento decisivo per chiudere subito nuovi affari di calciomercato: ormai ci siamo, gennaio si avvicina sempre di più. La valutazione di Fazzini ha spaventato già il Napoli in estate, ma ora il club di De Laurentiis intende sferrare l’assalto vincente. Ormai ci siamo per il nuovo affare in casa Empoli: Conte ha già dato l’ok per l’acquisto.