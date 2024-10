Napoli: svolta improvvisa, Lukaku sta già firmando

Romelu Lukaku si è preso la scena a Milano segnando la rete dell’1-0. E intanto ci sono novità molto importanti sul suo futuro

È un Romelu Lukaku sempre più al centro di questo Napoli. Nonostante nelle ultime partite il belga abbia dimostrato di non essere al top della condizione, Conte non lo ha mai lasciato in panchina e il gol contro il Milan ripaga la fiducia. Il centravanti è pronto a diventare decisivo nelle partite che contano e siamo certi che darà una mano molto importante ai suoi compagni nella conquista degli obiettivi prefissati.

Ma c’è una novità importante per quanto riguarda Lukaku. Il giocatore nelle prossime settimane potrebbe mettere nero su bianco un accordo. Una notizia sicuramente improvvisa quanto inaspettata. Il belga, però, le idee molto chiare sul suo futuro e per questo motivo non ha intenzione di arretrare. Naturalmente il Napoli aspetta le mosse del suo giocatore e poi si muoverà di conseguenza.

Napoli: firma Lukaku, i dettagli dell’accordo

Romelu Lukaku a Napoli è stato voluto fortemente da Antonio Conte. I due lavorano da sempre insieme e il belga ha dimostrato di poter rendere al massimo con il tecnico leccese. Un binomio che mai nessuno ha intenzione di dividere e molto probabilmente sarà così anche in futuro. Naturalmente molto dipenderà anche dalla volontà del belga.

Intanto, secondo quanto riferito da Ekrem Konur, il Napoli starebbe ragionando sulla possibilità di rinnovare il contratto sin da subito e senza magari aspettare la fine della stagione. L’accordo attuale scade nel 2027, l’intenzione dei partenopei sarebbe quella di allungarlo di altri due anni e arrivare al 2029. Un prolungamento che significherebbe chiudere la carriera in azzurro considerato che stiamo parlando di un classe 1993. Naturalmente per il momento è un’idea e vedremo quale sarà la volontà del giocatore.

Lukaku non ha mai chiuso la porta ad un ritorno all’Anderlecht a fine carriera. Quindi potrebbe magari decidere di aspettare e muoversi solo in vista della scadenza in base alla sua condizione. Non è comunque da escludere che decida di prolungare e poi pensare stagione dopo stagione. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che il Napoli ha intenzione di puntare su di lui e il rinnovo ne è la conferma. Poi si dovranno verificare alcune cose e solo alla fine di queste valutazioni si deciderà se prolungare o no l’accordo.