Napoli, Buongiorno KO: svolta, i nuovi tempi di recupero

In casa Napoli tengono ancora banco le condizioni di Alessandro Buongiorno, alle prese con dei problemi di natura muscolare. Ecco le ultime e gli aggiornamenti che arrivano circa i suoi tempi di recupero.

Il momento per il Napoli, in maniera del tutto inevitabile, è estremamente delicato per tanti motivi. A partire dal fatto che la lotta per lo Scudetto sta entrando nella sua fase più calda ed il margine di errore, di fatto, non esiste. Gli azzurri e l’Inter, infatti, sono appaiati a 71 punti ed a cinque giornate dalla fine anche un mezzo passo falso può risultare fatale da questo punto di vista. In tal senso, ad aggiungere preoccupazioni ci sono le nuvole circa il futuro di Antonio Conte e le notizie che arrivano dall’infermeria. Con Buongiorno, Juan Jesus e David Neres KO.

Se per l’ex difensore di Roma ed Inter la stagione è finita, il discorso è ancora caldo per gli altri due. Nello specifico, però, adesso arrivano degli importanti aggiornamenti in relazione alle condizioni dell’ex capitano del Torino, per il quale la partita di domenica non è come le altre. Andiamo a vedere le ultime notizie circa le sue condizioni e quali sono, al momento, i tempi di recupero di cui ha bisogno per rimettersi in sesto e tornare a disposizione di mister Antonio Conte.

Infortunio Buongiorno, le ultime sui tempi di recupero

L’infortunio di Buongiorno, anche per lo straordinario valore del difensore, è stato un duro colpo per il Napoli. In tal senso, Juan Jesus lo ha fin qui sostituito egregiamente ed anche Rafa Marin, chiamato in causa per la prima volta contro il Monza, ha dato ottime risposte. Adesso, però, arrivano degli importanti aggiornamenti direttamente dal Corriere dello Sport. A quanto pare, infatti, Buongiorno per nulla al mondo vuole mancare in questa sfida contro il Torino, il suo passato, e per questo motivo sta facendo di tutto per recuperare.

Si tratta di una partita, ovviamente, speciale per lui e con un Torino ormai con poche velleità di classifica sarebbe una soddisfazione doppia vincere e fare un altro scatto verso lo Scudetto. Chiaramente, però, la sua tendinopatia all’adduttore della gamba destra impone prudenza ed accelerare i tempi potrebbe essere addirittura controproducente. Per questo Antonio Conte e tutto lo staff medico del Napoli procederà con la massima cautela. Ancor di più adesso che a disposizione ci sono solo Rrahmani e Rafa Marin. Una ricaduta potrebbe costringere il Napoli ad andare avanti così fino a fine anno.