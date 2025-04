Napoli, rinforzo inatteso dalla Juve: nuovo innesto sulla fascia

Il Napoli ha messo nel mirino un rinforzo molto interessante che arriva direttamente dalla Juventus. Si tratta di un innesto potenzialmente utile ad Antonio Conte per le sue corsie. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri di Antonio Conte in maniera del tutto inevitabile e fisiologica sono concentrati sul campo, dal momento che sta andando di scena un duello testa a testa con l’Inter davvero all’ultimo sangue. Al momento le due realtà sono appaiate al primo posto con 71 punti ed a cinque giornate dalla fine di questa stagione tutto può succedere. Non c’è nessuna squadra che può dirsi nettamente favorita. Da una parte i nerazzurri hanno qualcosa in più in termini qualitativi, mentre dall’altra parte il Napoli sembra avere un calendario sulla carta più agevole ed in discesa.

In maniera fisiologica, ancor di più dopo quanto accaduto quest’inverno, serve però programmare e Giovanni Manna sta andando proprio in questa direzione. In tal senso, per l’estate degli azzurri emerge un nome nuovo che arriva direttamente dalla Juventus e che può rappresentare un innesto altamente qualitativo per le corsie di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano su questo fronte ed i possibili risvolti in questa trattativa tra il Napoli ed i bianconeri.

Napoli, occhi in casa Juventus per rinforzare le fasce: le ultime

Come è noto, sulle fasce gli azzurri si concentreranno in maniera particolare. Sicuramente per quanto riguarda la fase difensiva, dal momento che davanti ad una offerta importante potrebbe partire Pasquale Mazzocchi. Ma anche in avanti, dove manca un erede di Kvaratskhelia. In tal senso, stando a quanto dichiarato dal talent scout Michele Fratini in una intervista a Radio Marte, il Napoli avrebbe messo nel proprio mirino Savona della Juventus. Andiamo a vedere le ultime.

Classe 2003, è un calciatore dal potenziale davvero enorme e che può essere estremamente utile dal momento che ha una grande duttilità. Può agire, infatti, da terzino destro, suo ruolo naturale, ma all’occorrenza ha dimostrato di sapersi adattare anche da difensore centrale e, se serve, anche da esterno di centrocampo. Nicolò Savona può essere dunque un profilo estremamente funzionale per il gioco che ha in mente il Napoli per Antonio Conte.

Essendo un prodotto del vivaio della Juventus, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna lo conosce molto bene e per questo può essere una occasione di mercato da provare a cogliere al volo. Si attendono, da questo punto di vista, degli sviluppi.