Napoli, Conte cambia ancora modulo: due sorprese dall’inizio

Antonio Conte è pronto a cambiare ancora aspetto e veste per il suo Napoli ed in tal senso sono pronte ben due novità dal primo minuto per la partita contro il Torino di Vanoli. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri sono alle prese con il momento probabilmente più importante e delicato di tutta la stagione. A cinque giornate dalla fine, infatti, sono a pari punti con l’Inter. Una posizione difficile anche solo da immaginare ad inizio stagione e che invece adesso è diventata realtà. Adesso ogni minimo errore ha un peso specifico enorme e per questo aumenta ancora di più il livello di attenzione di Antonio Conte. Così come quelle che sono le sue richieste per la squadra. In tal senso, non si può trascurare assolutamente nulla.

Contro il Monza, in tal senso, la prestazione della squadra ha destato più di qualche campanello d’allarme. Alla fine sono arrivati i tre punti grazie al guizzo, il nono stagionale, di Scott McTominay, ma la sofferenza è stata davvero enorme. Anche per questo motivo, probabilmente, Antonio Conte sembra intenzionato a correre ai ripari, proponendo ancora una volta un cambio di modulo. Con almeno due sorprese dal primo minuto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Probabili formazioni Napoli-Torino: le scelte di Antonio Conte

Il tema principale riguarda probabilmente la difesa. Con Juan Jesus e Buongiorno fuori, infatti, davanti a Meret bisogna valutare con attenzione le mosse. Si è parlato a lungo della possibilità di proporre Mathias Olivera come difensore centrale accanto a Rrahmani. Stando a quanto raccontato da AreaNapoli, però, sarà confermato ancora una volta Rafa Marin, che contro il Monza ha dato delle buone risposte e che avrà modo dunque di mettersi in mostra e di dimostrare le proprie doti.

Per il resto confermati, ovviamente, Di Lorenzo e Rrahmani, con l’uruguaiano che a questo punto agirà normalmente da terzino sinistro. Attenzione, però, ad un’altra sorpresa. A quanto pare, infatti, Conte sta seriamente pensando di schierare i suoi con il 4-4-2. Politano agirà largo a destra, con McTominay da quella parte e Lobotka ed Anguissa a fare invece da diga davanti alla difesa. Viaggia, dunque, verso l’esclusione invece Leonardo Spinazzola, che partirà dalla panchina.

In avanti, infatti, ci saranno di nuovo Romelu Lukaku, con Giacomo Raspadori a girargli attorno ed a provare a rendersi pericoloso con le sue qualità. In stagione per l’ex Sassuolo sono arrivati, nei pochi minuti avuti a disposizione, 4 gol ed 1 assist. Un bottino che vorrà sicuramente incrementare in questo finale di stagione tanto importante per il Napoli e per lui.