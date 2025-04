Napoli: intrigo Pellegrini-Frattesi, via libera per il centrocampista

Antonio Conte si attende un rinforzo importante a centrocampo e ci sono delle novità importanti sul possibile rinforzo dei partenopei

È un Napoli in piena corsa, ma tra le priorità di ADL c’è anche quella di confermare Conte. Sappiamo come il tecnico potrebbe lasciare Castel Volturno senza delle rassicurazioni. L’addio non è da escludere anche in caso di acquisti importanti. Un quadro più chiaro lo si avrà solamente dopo l’incontro a fine stagioni tra le parti. Ma la dirigenza comunque si sta muovendo per dare all’allenatore dei giocatori in grado di alzare ancora di più il livello di qualità della rosa.

Tra i giocatori nel mirino del Napoli, come ben sappiamo, ci sono Pellegrini e Frattesi. Su entrambi i calciatori c’è l’interesse di altri club e per questo motivo non è da escludere un intrigo di calciomercato. L’edizione di questa mattina di SportMediaset ha fatto il punto della situazione sul centrocampista dell’Inter e attenzione all’intreccio destinato a crearsi nelle prossime settimane sul futuro dei calciatori.

Calciomercato Napoli: affare a centrocampo, i dettagli

Il Napoli lavora per andare a rendere la squadra ancora più forte rispetto a quella attuale. Senza cessioni importanti, si dovrà lavorare specialmente sulle seconde linee. Naturalmente non sarà semplice trattenere tutti considerato il possibile mal di pancia di Anguissa oppure le offerte importanti di McTominay. Intanto, però, Manna sta lavorando con attenzione su come andare a rinforzare il centrocampo ed ora sembra esserci un intrigo tra Pellegrini e Frattesi.

Come riferito da SportMediaset, su Frattesi la Roma sembra essere in pole position. I giallorossi spingono per avere il centrocampista nel prossimo calciomercato e hanno già intrapreso i contatti con il club nerazzurro. A questo punto non è da escludere che il Napoli possa andare con forza su Pellegrini. L’Inter al momento non è convintissima di puntare sul classe 1997 e questo rappresenta una sorta di via libera per i partenopei.

Siamo comunque nel campo delle ipotesi e la Champions League rappresenta forse il crocevia importante. Non è da escludere che Frattesi possa scegliere Napoli nel prossimo calciomercato per continuare a giocare nella competizione più importante in Europa. Vedremo cosa succederà in futuro e quali saranno le scelte sia sul romano che su Pellegrini.

Mercato Napoli: uno tra Frattesi e Pellegrini a centrocampo

Il Napoli vuole un centrocampista di livello e i nomi in cima alla lista sono proprio quelli di Frattesi e Pellegrini, nomi che piacciono molto a Conte ormai da tempo.

Al momento si sta parlando di una ipotesi di calciomercato. Ci sono diverse cose da verificare e vedremo come si svilupperà le entrate del Napoli in estate.