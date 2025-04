Napoli: via libera alla cessione, Manna lo prende in Bundesliga

I partenopei potrebbero sfruttare una occasione di calciomercato importante per andare a rinforzare la rosa: ecco tutti i dettagli

Il Napoli si muove su un doppio percorso in questo momento. La priorità resta comunque al campo. Lo Scudetto è ancora possibile e Conte ha chiesto alla squadra di pensare solamente all’obiettivo e lasciare fuori tutto il resto. Una unità di intenti che potrebbe consentire agli azzurri di scrivere una pagina di storia. Ma naturalmente non c’è assolutamente la volontà di commettere gli errori in passato e si sta lavorando per programmare con attenzione il futuro.

La permanenza di Conte ad oggi non è certa. Milan e Juventus spingono per averlo in panchina, ma la volontà da parte del Napoli è quello comunque di tenerlo alla guida tecnica e farà di tutto per trattenerlo. Anche magari piazzando un colpo importante nel prossimo calciomercato. A sorpresa dalla Bundesliga potrebbe esserci un colpo importante. Secondo le informazioni di Konur, il club sembra essere pronto a cederlo in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Napoli: colpo in Germania, c’è il sì del club

Il Napoli dovrà rinforzare diversi ruoli per la prossima stagione. Le tre competizioni costringono assolutamente la società ad aumentare il numero dei giocatori e alzare la qualità delle seconde linee. Un lavoro non semplice da fare considerate le difficoltà che ci sono in una sessione estiva. Per questo motivo Manna si sta muovendo sin da ora e non è da escludere che si possa presto chiudere una trattativa importante.

Secondo le informazioni di Konur, il Lipsia sembra essere intenzionato a cedere Openda senza la qualificazione nel prossimo calciomercato. Il belga può essere una idea di calciomercato anche se prima bisognerà risolvere la situazione Osimhen. La cessione del nigeriano consentirebbe di avere la cifra richiesta dai tedeschi per il loro attaccante. Si parla di circa 60-70 milioni di euro per arrivare alla fumata bianca.

Openda potrebbe rappresentare un rinforzo di calciomercato importante per il Napoli. Il calciatore al Lipsia ha dimostrato di avere qualità importanti e vedremo se l’apertura del club alla cessione cambierà le carte in tavola. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro.

Mercato Napoli: Openda nuovo obiettivo?

Non è da escludere che il Napoli possa comunque fare un tentativo per Openda nella prossima sessione se ci dovesse essere una cessione in tempi brevi di Osimhen.