Napoli: Manna pesca in B, un talento azzurro per Conte

I partenopei hanno intenzione di puntare sui giovani e potrebbero andare a prendere un giocatore dalla cadetteria: ecco tutti i dettagli

Un mix fra giocatori esperti e giovani. Sembra essere questa l’intenzione di ADL e di Manna. Nonostante la richiesta di Conte sia quella di riuscire ad avere una rosa pronta per vincere, la dirigenza dovrebbe continuare sulla strada intrapresa negli ultimi anni: vincere tramite una economia sostenibile. Non è affatto un compito semplice visto che c’è bisogno di un tecnico che li possa far rendere al massimo sin da subito e il leccese è uno di questi.

Secondo le informazioni di Area Napoli, i partenopei potrebbero puntare anche su un talento della Serie B. Al momento siamo nel campo delle ipotesi di calciomercato. La priorità del tecnico in questo momento è sicuramente quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione e poi si penserà come andare a rinforzare il Napoli. L’obiettivo è quello di rendere la squadra ancora più forte e si proverà a valutare anche questo giocatore.

Calciomercato Napoli: colpo dalla B, valutazioni in corso

Manna da sempre è molto attento ai giovani. In casa Juventus è riuscito in pochi anni a far crescere giocatori del calibro di Yildiz, Savona, Mbangula, Huijsen e tanti altri. Un lavoro che è lungo e potrebbe iniziare già nelle prossime settimane. L’obiettivo è quello di avere in rosa giocatori magari del vivaio che possano consentire di risparmiare e utilizzare le risorse economiche per acquisti ben precisi.

Uno dei giocatori cresciuti nel settore giovanile del Napoli e che potrebbe far parte della prossima rosa è quello di Vergara. Il classe 2003 si sta mettendo in mostra con la Reggina e punta ad approdare nella massima serie in estate. Al momento siamo nel campo delle ipotesi visto che deve dimostrare il suo talento. Parliamo di un calciatore in grado di occupare diverse posizioni in campo e la sua duttilità è sicuramente utile a Conte.

Per il momento il passo successivo è quello di valutare Vergara in ritiro e poi valutare nel prossimo calciomercato eventualmente una sua partenza in prestito. L’ultima parola in questi casi spetterà sempre al tecnico, ma parliamo di un calciatore che ha voglia di giocarsi le proprie carte con il Napoli la prossima stagione.

Mercato Napoli: Vergara sogna gli azzurri

Il Napoli potrebbe decidere di valutare Vergara per capire se tenerlo oppure darlo magari ancora una volta in prestito nel prossimo calciomercato. Ma il classe 2003, vista la sua duttilità, si candida ad essere una pedina fondamentale anche in chiave lista.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Il Napoli al momento ha altre priorità e poi penserà al calciomercato. Ma di certo il sogno di Vergara è quello di restare in azzurro per giocarsi le proprie carte.