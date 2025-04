Napoli, occhi in casa Arsenal: rinforzo per accontentare Conte

Il Napoli pensa già al suo futuro ed in tal senso il primo rinforzo può arrivare direttamente dall’Arsenal. Si tratta di un profilo che può essere estremamente funzionale al tentativo di convincere Antonio Conte a restare.

Come è del tutto inevitabile, la concentrazione tra gli azzurri è tutta al campo ed alla lotta serrata e spettacolare con l’Inter per lo Scudetto. 71 punti a testa, le due squadre stanno dando vita ad un testa a testa d’altri tempi, come non si vedeva ormai da tantissimi anni. Al punto che si sta facendo sempre più concreto lo spauracchio di uno spareggio, dal momento che mancano solo cinque giornate al termine. Tutto può ancora succedere, ma per alimentare questo sogno la squadra di Antonio Conte dovrà essere ancora perfetta.

Un altro tema altrettanto importante è però quello che riguarda il futuro del tecnico. Ha manifestato, infatti, a chiare lettere il fatto che al Napoli determinate cose non si possano fare per dei limiti di natura strutturale e non specificando ulteriormente le cause. Per convincerlo a restare servirà un calciomercato di alto profilo ed in tal senso adesso Giovanni Manna pare pronto a sferrare l’assalto per un colpo che arriverebbe direttamente dall’Arsenal e che sarebbe perfetto per il progetto degli azzurri. Andiamo a vedere le ultime che arrivano in tal senso.

Napoli, riflettori puntati su Londra: dall’Arsenal un pallino di Manna

Sotto la guida di Mikel Arteta ancora una volta l’Arsenal si sta rendendo protagonista di una stagione maiuscola. Se in Premier League il Liverpool è volato via, in Champions League la semifinale conquistata rappresenta un enorme traguardo. In tal senso, stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, il Napoli sta seguendo ancora con tanto interesse il nome di Jakub Kiwior, che ai Gunners sta trovando poco spazio e che da tempo è sui taccuini di Giovanni Manna.

Uno dei temi su cui Conte ha battuto spesso il colpo è la mancanza di alternative di alto profilo in difesa ed in tal senso Kiwior potrebbe essere perfetto. Un segnale forte che lancerebbe il Napoli, per dimostrare che il progetto è ambizioso e che i risultati di quest’anno non sono casuali. Il polacco ex Spezia ha una valutazione che si aggira sui 20 milioni, decisamente alla portata della società di Aurelio De Laurentiis.

Insieme a Rrahmani e Buongiorno, il centrale mancino potrebbe andare a coprire il ruolo di terzo centrale di difesa, alzando decisamente il livello rispetto a Juan Jesus e Rafa Marin. Attenzione, però, alla concorrenza. A quanto pare, infatti, Kiwior piace anche a Juventus, Milan ed Inter in vista dell’estate.