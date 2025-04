Il Napoli scarica Meret: Conte ha già scelto il sostituto

Nonostante si sia a lungo parlato di rinnovo, al termine di questa stagione il Napoli potrebbe scaricare Alex Meret e cambiare tra i pali.

Questa sembrerebbe una scelta di Antonio Conte, che fra le altre cose avrebbe anche già reso noto alla sua dirigenza il nome del portiere sul quale vorrebbe fare affidamento a partire dalla prossima stagione. Ovviamente da qui alle prossime settimane tante cose potrebbero cambiare, ma Giovanni Manna ed Aurelio De Laurentiis si sarebbero già cominciati a muovere per accontentare le richieste dell’allenatore salentino, la cui permanenza dipenderà tanto, se non addirittura molto, proprio da aspetti come questi.

Il Napoli ha già individuato l’erede di Meret

Al Napoli ci potrebbe essere un passaggio di consegne tra i pali nella prossima stagione. Nonostante l’ottima stagione Alex Meret non avrebbe mai realmente convinto Antonio Conte, che già la scorsa estate si era messo alla ricerca di un portiere che potesse fare al caso suo.

Per sua fortuna l’estremo difensore friulano ha offerto grandi prestazioni, risultando essere anche in alcune di queste decisivo, ma adesso che ne avrà la possibilità il salentino lo sostituirà senza troppi complimenti. A fronte di questo dalle parti di Castelvolturno sarebbe già partito il casting per il nuovo portiere del Napoli, ma Antonio Conte avrebbe già bene in mente il nome sul quale vorrebbe puntare.

Stando ai colleghi del Mattino, infatti, l’allenatore del Napoli ha eletto Vanja Milinkovic-Savic come l’erede designato di Alex Meret, nonostante siano davvero pochissime le caratteristiche che accomunino i due portieri. Da capire adesso quali sono le intenzioni di Urbano Cairo, anche perché il presidente del Torino è da sempre noto come un personaggio piuttosto complicato con il quale andare a trattare. Gli ottimi rapporti che esistono tra le due presidenze, però, potrebbero favorire i dialoghi ad Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna.

12MLN per il sostituto di Alex Meret

Nella prossima stagione il Napoli potrebbe cambiare protagonista fra i pali. Alex Meret dovrebbe infatti lasciare il posto a Vanja Milinkovic-Savic, giocatore che Antonio Conte segue e stima da tempo, soprattutto per la sua abilità nel far partire le azioni dal basso.

Dopo anni di corteggiamenti la prossima potrebbe essere l’estate dello sbarco a Napoli del portiere serbo, per il quale Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto ad investire anche 12 milioni di euro, cifra equivalente all’attuale valore del cartellino di Milinkovic Savic stando a dati Transfermarkt. L’impressione, però, è che Urbano Cairo possa alzare di un po’ la posta in palio per ricavare il più possibile dalla cessione del suo giocatore, ma per la proprietà partenopea non sembrerebbero esserci problemi. Staremo a vedere.