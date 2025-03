Mercato Napoli, Meret ai saluti: l’erede arriva dalla Romania

Mercato Napoli, tiene ancora banco il caso relativo al rinnovo di Alex Meret, con la strada che si fa sempre di più in salita e difficile da percorrere. In tal senso, dal momento che si prospetta un addio a fine stagione, arriva una svolta per il suo erede: nome nuovo che proviene direttamente dalla Romania. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il futuro di Alex Meret è ancora con un enorme punto di domanda all’orizzonte. Seppure i tempi stringono davvero tanto per entrambe le parti in causa. Il contratto che lega il numero uno azzurro al club scadrà il 30 giugno di quest’anno ed in via del tutto teorica potrebbe già adesso firmare a zero con una nuova società. Un po’ come aveva fatto Piotr Zielinski un anno fa.

Dall’altra parte, però, il Napoli, che ha ceduto Caprile in prestito con diritto di riscatto al Cagliari ed ha preso solo in prestito Simone Scuffet, rischia di trovarsi con il solo Nikita Contini come portiere al termine di questa stagione. In tal senso, per non farsi trovare impreparato, Manna pare abbia messo gli occhi su un talento che arriva dalla Romania molto interessante.

Mercato Napoli, le ultime notizie sul rinnovo di Meret

E’ un altro degli elementi centrali nel progetto di Conte, per ovvi motivi, quello relativo al portiere, dal momento che rappresenta probabilmente il tema più importante in sede di calciomercato per gli azzurri. In tal senso, con le trattative per il suo rinnovo contrattuale proseguono ma senza riuscire a trovare la quadra su alcuni aspetti. Nonostante la reciproca volontà di firmare.

Stando a quanto raccontato da EuropaCalcio, il Napoli sta seguendo con vivo interesse il nome di Stefan Tarnovanu, talentuoso portiere in forza alla Steaua Bucarest (FCSB) e che ha impressionato tutti con le sue prestazioni in Europa League. Andiamo a vedere i dettagli di questo potenziale affare.

Napoli, occhi puntati su un nuovo portiere: arriva dalla Romania

Il presidente della Steaua ha dichiarato che sarebbe disposto a far partire Tarnovanu per una cifra di 7 milioni di euro, nonostante una clausola rescissoria da 10 milioni. Ha 23 anni ed un futuro roseo davanti a sé e potrebbe, di conseguenza, essere lui il nuovo portiere del Napoli. Non a caso lo staff azzurro nelle prossime partite continuerà a monitorarlo.