Napoli, Lobotka via in estate: l’annuncio conferma tutto

Una delle grandi menti del Napoli di Antonio Conte potrebbe liberare l’armadietto di Castelvolturno al termine di questa stagione.

A confermarlo il diretto interessato, ovvero Stanislav Lobotka, che in occasione della cerimonia del Pallone d’Oro slovacco, ha svelato la quale per la quale dovrebbe (e potrebbe) lasciare il Napoli nella prossima estate di calciomercato. Considerando il fatto che la squadra è ancora in piena lotta per lo scudetto, il 68 partenopeo ha cercato di distogliere l’attenzione dalle voci inerenti al suo futuro per evitare che queste potessero ripercuotersi poi su risultati e prestazioni, ma l’impressione è che oramai sia stata intrapresa una strada ben precisa che non prevede Lobotka in azzurro anche l’anno prossimo.

Lobotka lascia Napoli in estate: l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Stanislav Lobotka, mente e fulcro del Napoli di Antonio Conte. A partire dalla prossima stagione, però, la formazione partenopea dovrà affidare le chiavi della regia ad un altro calciatore, anche perché il futuro dello slovacco non sembrerebbe essere più in azzurro.

Stando alle ultime notizie, infatti, il nome di Stanislav Lobotka sarebbe finito nel mirino di alcune delle migliori squadre d’Europa, e chissà che in caso di scudetto il giocatore non decida di liberare il proprio armadietto di Castelvolturno per intraprendere l’ultima grande avventura della sua carriera. L’impressione è che la strada intrapresa porti proprio ad uno scenario del genere, col diretto interessato che in occasione della cerimonia del Pallone d’Oro slovacco si è anche lasciato sfuggire il nome della squadra per la quale potrebbe giocare a partire dall’anno prossimo.

Stanislav Lobotka potrebbe infatti tornare nel mirino del Barcellona, che a differenza della scorsa potrebbe decidere di fare sul serio per il 68 del Napoli quest’estate. In merito alla possibilità di vestire blaugrana, però, lo slovacco è stato chiarissimo, anche se è meglio non dare nulla per scontato. Soprattutto nel calciomercato.

Via dal Napoli: svelato dove giocherà Lobotoka

E dunque Stanislav Lobotoka potrebbe diventare il nome in cima alla lista dei desideri del Barcellona nella prossima estate di calciomercato. Nulla di confermato, sia chiaro, ma lo slovacco continuerebbe ad essere con insistenza accostato proprio al club blaugrana.

E di questo se n’è parlato nel corso della cerimonia del Pallone d’Oro slovacco, premio consegnato proprio al giocatore del Napoli. Ai margini di questo importante evento, Lobotka non ha smentito le voci sul Barcellona ma si è detto concentrato su questo finale di stagione, che vede la formazione azzurra essere ancora in lotta per lo scudetto. Ogni discorso è dunque rimandato all’estate, con lo slovacco che potrebbe essere sfiorato dall’idea di andare via, tricolore o meno.