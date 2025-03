Lobotka al Barcellona: il Napoli ha già in pugno il sostituto

È esistito un Napoli prima di Stanislav Lobotka e ne esisterà sicuramente uno dopo, a quanto pare già a partire dalla prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il centrocampista slovacco al termine di questo campionato potrebbe liberare il suo armadietto di Castelvolturno per trasferirsi in blaugrana, al Barcellona, che lo aveva cercato già la scorsa estate di calciomercato.

Il Napoli dovrà dunque affidare le chiavi del centrocampo ad un nuovo giocatore, che possa avere caratteristiche simili a quelle di Lobotka, che in un contesto come quello partenopeo è riuscito ad esaltarsi. Muoversi d’anticipo è fondamentale, soprattutto se si devono sostituire giocatori del genere, ed è per questo che De Laurentiis avrebbe già individuato il profilo sul quale andare a puntare l’anno prossimo.

Per un Lobotka che esce c’è un nuovo centrocampista che entra

Le strade del Napoli e di Lobotka si potrebbero separare al termine di questa stagione. A confermarlo il fatto che a margine della cerimonia del Pallone d’Oro slovacco, il centrocampista ex Celta Vigo non ha smentito le voci che lo vedono essere con insistenza accostato al Barcellona.

Il 68 azzurro, infatti, stando ai colleghi di AreaNapoli, si è limitato a dire di essere concentrato su questo intenso finale di stagione che vede la formazione di Antonio Conte essere ancora in corsa per lo scudetto, ma dalle parti di Castelvolturno avrebbero cominciato a guardare già oltre, avviando il casting per colui il quale potrebbe prendere il posto in rosa di Lobotka nella prossima stagione.

Tanti i nomi selezionati e monitorati dal direttore sportivo Giovanni Manna, ma considerate le ambizioni di De Laurentiis e le preferenze dell’allenatore salentino, se l’addio dello slovacco dovesse effettivamente concretizzarsi, il Napoli potrebbe fare all-in su un giocatore super ricercato come Samuele Ricci, capitano del Torino oltre che uno dei punti fermi della “nuova” Nazionale di Luciano Spalletti.

Il Napoli ha scelto l’erede di Stanislav Lobotka

Samuele Ricci potrebbe essere l’erede designato di Stanislav Lobotka al Napoli. Ovviamente è tutto un continuo evolversi, anche perché bisogna effettivamente capire se lo slovacco diventerà un nuovo giocatore del Barcellona.

Se questo non dovesse accadere, Antonio Conte non farà a meno del suo numero 68, ma in caso contrario il club partenopeo sarebbe pronto a fare all-in su Samuele Ricci, giocatore sul quale ci sarebbe però la forte concorrenza di Milan ed Inter soprattutto. Gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e Cairo potrebbero facilitare l’operazione, con il Napoli che comunque si starebbe cominciando a guardare intorno allargando anche i propri orizzonti, valutando tanto altri profili di Serie A, come può essere Frendrup, quanto quelli di altri campionati europei.